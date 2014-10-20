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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD hedefleri vuruldu

ABD ve Fransa, Kobani ve Kuzey Irak’ta IŞİD’e yönelik hava saldırıları düzenledi.

20 Ekim 2014 23:44

ABD liderliğindeki koalisyon, Suriye sınırındaki Kobani kentinde ve Irak'ın kuzeyinde gün içinde terör
örgütü IŞİD'e karşı
hava saldırıları düzenledi.
Suriye'deki saldırılarda, bir ikmal aracı
vurulurken, Irak'ta da IŞİD mevzileri ve örgüte ait araçlardan birinin
vurulduğu bildirildi.
Fransa da saldırılara katıldı
Fransa Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, pazartesi günü Fransız jetlerinin Irak'ın
kuzeyinde
hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
İki Fransız jeti, IŞİD'e ait iki kamyoneti vurdu. Bakanlığın internet sitesinde, ”Bağdat'ın 200 km
kuzeyindeki Tikrit bölgesinde, silahlı keşif misyonu sırasında, ekipleri kaçırmak için gönderilmiş hareket
halindeki hedefler tespit edildi. Pilotlar tarafından düşman oldukları belirlenip doğrulandıktan sonra, üç lazer
güdümlü GBU 12 bombasıyla hedef alındılar”
denildi.
Suriye'ye yaptırımlar ağırlaştırıldı
Öte yandan, Lüksemburg'da Ebola salgını
ve IŞİD konularını görüşmek üzere toplanan AB Bakanlar
Konseyi, Suriye'de Esad rejimine yönelik yaptırımları ağırlaştırma kararı aldı.
AB dışişleri bakanları, rejimin hava kuvvetlerinin kullandığı jet yakıtı ve diğer katkı maddelerinin Suriye'ye
satışını yasaklarken, sayı belirtmeden, halka şiddet politikasında rol alan kurumlar ve yetkililerin mal
varlıklarını dondurma kararı aldı. AB ayrıca kara listeye aldığı Suriyeli yetkililere vize yasağı uygulamaya
başladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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