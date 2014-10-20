IŞİD hedefleri vuruldu

ABD liderliğindeki koalisyon, Suriye sınırındaki Kobani kentinde ve Irak'ın kuzeyinde gün içinde terör

örgütü IŞİD'e karşı

hava saldırıları düzenledi.

Suriye'deki saldırılarda, bir ikmal aracı

vurulurken, Irak'ta da IŞİD mevzileri ve örgüte ait araçlardan birinin

vurulduğu bildirildi.

Fransa da saldırılara katıldı

Fransa Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, pazartesi günü Fransız jetlerinin Irak'ın

kuzeyinde

hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

İki Fransız jeti, IŞİD'e ait iki kamyoneti vurdu. Bakanlığın internet sitesinde, ”Bağdat'ın 200 km

kuzeyindeki Tikrit bölgesinde, silahlı keşif misyonu sırasında, ekipleri kaçırmak için gönderilmiş hareket

halindeki hedefler tespit edildi. Pilotlar tarafından düşman oldukları belirlenip doğrulandıktan sonra, üç lazer

güdümlü GBU 12 bombasıyla hedef alındılar”

denildi.

Suriye'ye yaptırımlar ağırlaştırıldı

Öte yandan, Lüksemburg'da Ebola salgını

ve IŞİD konularını görüşmek üzere toplanan AB Bakanlar

Konseyi, Suriye'de Esad rejimine yönelik yaptırımları ağırlaştırma kararı aldı.

AB dışişleri bakanları, rejimin hava kuvvetlerinin kullandığı jet yakıtı ve diğer katkı maddelerinin Suriye'ye

satışını yasaklarken, sayı belirtmeden, halka şiddet politikasında rol alan kurumlar ve yetkililerin mal

varlıklarını dondurma kararı aldı. AB ayrıca kara listeye aldığı Suriyeli yetkililere vize yasağı uygulamaya

başladı.

