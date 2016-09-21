T24 LogoT24 Logo
Gündem

IŞİD hedefleri havadan ve karadan bombardımana tutuldu

Bombardımanın ardından IŞİD mevzilerinden yükselen dumanların görüldüğü Türkiye sınırında güvenlik önlemleri artırıldı

21 Eylül 2016 18:31

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırın güvenli hale getirilmesi amacıyla başlatılan Fırat Kalkanı harekatının 29'uncu gününde de Kilis'in karşısındaki Suriye köylerinde bulunan IŞİD hedefleri karadan ve havadan ateş altına alındı.

DHA'nın haberine göre, 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı harekatıyla TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçleri, Türkiye sınırının 30 kilometre güneyindeki IŞİD kontrolünde olan El Bab ilçesine ilerlemeye devam ediyor. El Bab'a 10 kilometre mesafede olan ÖSO güçleri, direniş gösteren IŞİD militanları ile çatışmayı sürdürüyor. Bu arada El Bab'ın batısında Türkiye sınırına yakın noktada olan IŞİD denetimindeki Savran, Tuğlu, Baragat ve Kefergan bölgeleri bugün de karadan sınırda konuşlu birlikler tarafından top ve roketatar, havadan ise koalisyon ülkelerinin savaş uçakları tarafından hedef alındı.

Aralıklarla düzenlenen bombardımanın ardından IŞİD mevzilerinden yükselen dumanların görüldüğü Türkiye sınırında güvenlik önlemleri artırıldı.
 

ETİKETLER

IŞİDFırat KalkanıTSK

İlgili Haberler

IŞİD, Suriye'ye ait savaş uçağını düşürdü

Suriye devlet televizyonu uçağın düşürüldüğünü doğrularken kim tarafından vurulduğu bilgisini vermedi

TSK: 60 hedef 171 mermiyle vuruldu; DAEŞ’li 4 terörist öldürüldü

“Koalisyon uçakları 2 DAEŞ hedefini vurdu”

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24