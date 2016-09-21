IŞİD hedefleri havadan ve karadan bombardımana tutuldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırın güvenli hale getirilmesi amacıyla başlatılan Fırat Kalkanı harekatının 29'uncu gününde de Kilis'in karşısındaki Suriye köylerinde bulunan IŞİD hedefleri karadan ve havadan ateş altına alındı.

DHA'nın haberine göre, 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı harekatıyla TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçleri, Türkiye sınırının 30 kilometre güneyindeki IŞİD kontrolünde olan El Bab ilçesine ilerlemeye devam ediyor. El Bab'a 10 kilometre mesafede olan ÖSO güçleri, direniş gösteren IŞİD militanları ile çatışmayı sürdürüyor. Bu arada El Bab'ın batısında Türkiye sınırına yakın noktada olan IŞİD denetimindeki Savran, Tuğlu, Baragat ve Kefergan bölgeleri bugün de karadan sınırda konuşlu birlikler tarafından top ve roketatar, havadan ise koalisyon ülkelerinin savaş uçakları tarafından hedef alındı.



Aralıklarla düzenlenen bombardımanın ardından IŞİD mevzilerinden yükselen dumanların görüldüğü Türkiye sınırında güvenlik önlemleri artırıldı.

