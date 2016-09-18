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Dünya

IŞİD, Suriye'ye ait savaş uçağını düşürdü

Suriye devlet televizyonu uçağın düşürüldüğünü doğrularken kim tarafından vurulduğu bilgisini vermedi

18 Eylül 2016 19:08

Deyrizor kentinde IŞİD'e karşı operasyon gerçekleştiren Suriye ordusuna ait bir savaş uçağı düşürüldü. IŞİD'e yakın Amak haber ajansı, uçağı örgütün düşürdüğünü duyurdu.

Suriye devlet televizyonunun haberine göre, Deyrizor kentinde terör örgütü IŞİD'e karşı hava operasyonu gerçekleştiren savaş uçağı düştü.

Haberde pilotun hayatını kaybettiği belirtilirken uçağın kim tarafından düşürüldüğüne ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan, IŞİD'e yakınlığıyla bilinen Amak haber ajansı, Deyrizor kentinde Suriye rejimine ait savaş uçağının örgüt tarafından düşürüldüğünü duyurdu.

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