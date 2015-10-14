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Politika

"IŞİD, HDP etkinliklerine yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirebilir"

GORAM Başkanı Okur: HDP’lilerin güvenliğin sağlanması hususunda devlete yardımcı olmaları lazım

14 Ekim 2015 12:20

Ortadoğu ve Orta Asya Araştırma Merkezi (GORAM) Başkanı Doç. Dr. Mehmet Akif Okur, IŞİD’in HDP etkinliklerine yönelik yeni bir saldırı hazırlığı içerisinde olduğu söyledi.
 

Muhammet Erdoğan Vahdet'te yer alan haberine göre, Ankara Tren Garı önünde 97 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin de yaralandığı bombalı saldırının zanlısı olarak terör örgütü IŞİD ön plana çıkarken 30 Eylül’de Vahdet’e demeç veren GORAM Başkanı Doç. Dr. Mehmet Akif Okur, IŞİD’in PKK yandaşlarını sokağa dökmek amacıyla bombalı eylem hazırlığı içerisinde olduğu uyarısında bulunmuştu. Okur, IŞİD’in doğrudan askere veya polise bir saldırının ötesinde ülkedeki hassas dengeleri sarsarak Türkiye’ye zarar verecek bir hedef seçebileceğini belirtmişti. Söz konusu ön görüsü tutan Okur, IŞİD’in Türkiye’deki eylemlerini sürdürebileceğini söyledi. 

 

Yeni bir saldırı olabilir

 

Bundan sonra HDP’lilere yönelik yine bir saldırı olabileceğini vurgulayan Başkan Okur, “Onun da temel sebebi şu; konjonktür yeniden müsait hale geliyor. ABD, Suriye PKK’sını IŞİD’e karşı taarruza geçirmek için hazırlıyor. O yüzden bu örgüt hem Türkiye’yi istikrarsızlaştırma hem de PKK’ya bir cevap vermiş olabilmek için yumuşak hedef konumundaki HDP toplantılarını hedef alabilir. HDP’lilerin de bu noktada güvenliğin sağlanması hususunda devlete yardımcı olmaları lazım” ifadelerini kullandı.

 

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