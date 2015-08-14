'IŞİD hardal gazı kullanmış olabilir'



IŞİD örgütünün, Kuzey Irak'ta Kürt peşmergelere karşı hardal gazı kullandığı iddiaları uluslararası toplumu meşgul etmeyi sürdürüyor. Amerikan yönetiminden bir yetkili AFP ajansına açıklamasında, "Elimizdeki bilgiler doğrultusunda, bu tür saldırıların gerçekleşmiş olmasının olasılıklar dahilinde olduğunu düşünüyoruz" dedi. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon ise konuya ilişkin daha fazla bilgi edinmek için incelemelerin sürdüğünü açıkladı. Pentagon Sözcüsü Jeff Davis, "Kimyasal silah kullanımına ilişkin her tür suçlamayı çok ciddiye alıyoruz" dedi.

Kimyasalların kaynağı ne?

Almanya Federal Savunma Bakanlığı, Alman Ordusu tarafından eğitime tabi tutulan Kürt peşmerge güçlerinin Kuzey Irak'ta kimyasal saldırıya maruz kaldığını duyurmuştu. Bakanlık, açıklamasında Alman askerlerinin saldırının hedefi olmadığını ve tehlike altında bulunmadıklarını açıklamıştı. Bağdat'tan Iraklı ve Amerikalı uzmanların, iddiaları incelemek üzere uzmanların bölgeye doğru yola çıktığı belirtildi.

Amerikan "Wall Street Journal" gazetesinde yayımlanan haberde, Amerikan yönetimin IŞİD'in Kuzey Irak'ta Kürt peşmergelere karşı hardal gazı kullandığından yola çıktığına yer verilmişti. Kimyasalların, uluslararası toplumun baskısıyla imha edilmek amacıyla Suriye dışına çıkarılan Esad rejimine ait kimyasal silahlar veya Irak'taki kimyasal silah mühimmatından ele geçirildiği sanılıyor.