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Dünya

IŞİD Hamas’a infaz videosu ile savaş ilan etti

Kahire, 6 Ocak, (DHA)- Mısır'daki IŞİD terör örgütü Amerika’nın Kudüs’ü başkent olarak kabul ettiğini açıklamasından sonra Kudüs'ü savunmadaki başarısızlığından ötürü Hamas'a karşı savaş ilan etti ve bunu bir Hamas üyesini idamını görüntüledikleri videoyl

06 Ocak 2018 13:59

Kahire, 6 Ocak, (DHA)- Mısır\'daki IŞİD terör örgütü Amerika’nın Kudüs’ü başkent olarak kabul ettiğini açıklamasından sonra Kudüs\'ü savunmadaki başarısızlığından ötürü Hamas\'a karşı savaş ilan etti ve bunu bir Hamas üyesini idamını görüntüledikleri videoyla dünyaya duyurdu.

Cihadcı izleme kuruluşu SITE Intelligence Group’un Sina Yarımadası’ndaki IŞİD üyeleri tarafından yayınlandığı iddia edilen 22 dakikalık video Donald Trump’ın Kudüs’ü başkent olarak tanıdıklarını ilan ettiği konuşma ile başlıyor. Video propaganda görüntüleri ve turuncu tulum ile dizlerinin üzerinde eski bir IŞİD üyesinin idamıyla sonuçlanıyor.

Videoda yer alan ve Musa Ebu Zamat adındaki idam edilen IŞİD üyesi Hamas’ın Mısır’daki koluna silah kaçakçılığı yapmakla suçlanıyor. Kayıtta Gazze\'li Ebu Kazem el-Maqdisi adında bir vaiz, Gazze Şeridi\'ndeki Hamas bölgelerine ve toplantı yerlerine saldırı çağrısı yaptı. Hamas, Batılı ülkelerle olan işbirliği yaptığı için suçlanıyor ve sadece İsrail’deki Yahudilere karşı mücadele verdiği için eleştiriliyor. Daha sonra ise esir alınan eski IŞİD üyesi kafasına sıkılan bir kursunla idam ediliyor. Kurşunu ateşleyen terörist ise Hamas\'ın Gazze\'deki eski askeri liderlerinden olan Muhammed el-Dajani olarak açıklandı. Hamas sözcüsü Salah Bardawil IŞİD’in videosunu \"Bazı Arapların direnişini bozmak için Siyonist bir üretimi\" olarak tanımladı.

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