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Dünya
Deutsche Welle

'IŞİD gözünü Lübnan'a dikti'

Terör örgütü IŞİD’in Lübnan’da da kontrolü ele geçirmeye çalıştığı yönündeki istihbarat Lübnan güvenlik birimlerini alarma geçirdi.

04 Ocak 2015 13:45


Beyrut'taki istihbarat birimlerine göre, terör örgütü IŞİD, Lübnan'da da etkili olmaya çalışıyor.

Lübnan Kamu Güvenliği Dairesi Başkanı General Abbas İbrahim, yaptığı açıklamada, IŞİD'in komşu ülke Suriye'de Kalamun Dağları'ndaki çatışma mevkilerini güvenceye almak için önce sınır bölgesindeki köylerde kontrolü sağlamaya çalıştığını belirtti.

Reuters haber ajansına konuşan İbrahim, IŞİD cihatçılarının Lübnan topraklarını ele geçirmesini önlemek için güvenlik güçlerinin yüksek alarm durumuna geçirildiğini kaydetti.

Lübnan, IŞİD saldırılarıyla Suriye'deki savaşa çekilmekten endişe ediyor. Çatışmalar geçen yıl Suriye'den Lübnan'a da sıçramıştı. 2014 yılında IŞİD ve El Kaide militanları sınır kenti Arsal'a saldırarak Lübnan askerlerini esir almıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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