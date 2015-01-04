'IŞİD gözünü Lübnan'a dikti'



Beyrut'taki istihbarat birimlerine göre, terör örgütü IŞİD, Lübnan'da da etkili olmaya çalışıyor.

Lübnan Kamu Güvenliği Dairesi Başkanı General Abbas İbrahim, yaptığı açıklamada, IŞİD'in komşu ülke Suriye'de Kalamun Dağları'ndaki çatışma mevkilerini güvenceye almak için önce sınır bölgesindeki köylerde kontrolü sağlamaya çalıştığını belirtti.

Reuters haber ajansına konuşan İbrahim, IŞİD cihatçılarının Lübnan topraklarını ele geçirmesini önlemek için güvenlik güçlerinin yüksek alarm durumuna geçirildiğini kaydetti.

Lübnan, IŞİD saldırılarıyla Suriye'deki savaşa çekilmekten endişe ediyor. Çatışmalar geçen yıl Suriye'den Lübnan'a da sıçramıştı. 2014 yılında IŞİD ve El Kaide militanları sınır kenti Arsal'a saldırarak Lübnan askerlerini esir almıştı.