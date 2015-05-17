'IŞİD göçmen gemileriyle Avrupa'ya sızıyor'

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarının Akdeniz'deki göçmen krizinden faydalanarak Avrupa'ya kaçak göçmen olarak sızdığı iddia edildi.

BBC'ye bilgi veren Libyalı bir yetkili, insan kaçakçılarının IŞİD militanlarını göçmen dolu teknelerde sakladığını belirtti.

Libya hükümetine danışmanlık yapan Abdül Beşit Harun, tekne sahiplerinin büyük ölçüde IŞİD militanlartının talimatlarıyla hareket ettiğini de ileri sürdü.

Harun, "IŞİD kârın yüzde 50'sinin örgüte verilmesi şartıyla insan kaçakçılarının çalışmaya devam etmesine izin veriyor" dedi.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere görei Harun sözlerine "Avrupalı emniyet güçleri kimin göçmen kimin militan olduğu ayrımını yapacak durumda değil" diyerek devam etti.

Teknelere binen militanların yakalanma riskini azaltmak için birbirlerinden ayrı oturduğunu da belirten Harun, "Hepsi yüzde 100 IŞİD üyesi" dedi.

Frontex de uyarmıştı

Libyalı yetkili, IŞİD üyelerinin gelecekte Avrupa'da eylemler planladığını da savundu.

Daha önce Avrupa Birliği'nin sahil güvenlik birimi Frontex'ten de benzer bir açıklama gelmiş ve kuruluş, radikal İslamcı militanların göç yollarını kullanarak Avrupa'ya sızmayı deneyebileceği konusunda karar alıcıları uyarmıştı.

Suriye ve Irak'ta geniş alanları kontrol altında tutan IŞİD 2014'ün sonlarından itibaren Libya'da da etkinliğini artırmış durumda.

Birleşmiş Milletler sadece bu yılın başından itibaren en az 60 bin kişinin Akdeniz'i geçerek Avrupa'!ya girmeye çalıştığını tahmin ediyor.

2015'te tehlikeli deniz yolculuğu sırasında hayatını kaybeden göçmen sayısı ise 1800'ü geçiyor. Bu sayı bir önceki yılın aynı dönemine göre 20 kat daha fazla.