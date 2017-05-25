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"IŞİD, Gaziantep'teki dükkânlara kumbara koyup para topladı" iddiası

Gizli tanık, daha önce de IŞİD'in Gaziantep'te kitabevi işlettiğini öne sürmüştü

25 Mayıs 2017 15:32

Gaziantep Başsavcılığı tarafından hazırlanıp 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan ve içinde 110 şüphelinin bulunduğu "1 Mayıs 2016 Emniyet Genel Müdürlüğü saldırısı" iddianamesinde yer alan "gizli tanık", IŞİD'in kentteki dükkânlara "sadaka kumbarası" koyup para topladığını iddia etti.

Gizli tanık 'Piramit'in iddiasına göre, IŞİD Gaziantep'te kitabevi işletiyor!

BirGün'den Erk Acarer'in haberine göre iddianamede, "gizli tanık Piramit"in şu ifadeleri yer alıyor: 

"Suriye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürütüp geldi. Kulağı duymadığı için Gaziantep iline gönderdiler, burada kuryelik yapar, örgüt adına dükkânlara kumbara koyarak, örgüte para toplar, açık kimlik bilgilerini öğrendiğim şahıs Ramazan Yalçın isimli şahıstır."

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