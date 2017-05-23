Gizli tanık 'Piramit'in iddiasına göre, IŞİD Gaziantep'te kitabevi işletiyor!

Gaziantep Başsavcılığı tarafından hazırlanıp 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan ve içinde 110 şüphelinin yer aldığı '1 Mayıs 2015 Emniyet Genel Müdürlüğü saldırısı' iddianamesinde yer alan gizli tanığın ifadeleri ortaya çıktı. 'Piramit' ismi verilen gizli tanık, IŞİD'in Gaziantep'te kitabevi işlettiğini iddia ederek "DEAŞ terör örgütü adına kitap dükkânı çalıştırır. Örgüt adına gelen malzemeleri kitap kutularını koyup saklayabilir" dedi.

İsmail Güneş isimli IŞİD üyesi tarafından 1 Mayıs 2016 tarihinde Gaziantep İl Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bomba yüklü bir araçla saldırı gerçekleşmiş ve o saldırıda 3 polis yaşamını yitirirken, 27 Emniyet personeli ile 7 sivil yaralanmıştı.

BirGün gazetesinden Erk Acarer'in haberine göre, iddianamede gizli tanık olarak geçen "Piramit" kod isimli şahsın teşhis, anlatım ve ifadeleri "IŞİD’in Gaziantep’i adeta bir üsse çevirdiği" yorumu yapıldı. IŞİD tarafından işletildiği ve örgütün lojistik deposu olarak kullanıldığı iddia edilen Mekke Kitapevi hâlâ aktif durumda.

Gizli tanık Piramit'in iddianameye yansıyan ifadeleri

Piramit, şüpheli Cuma Şahin’i anlatırken adeta bugün Antep’te devam eden yapılanmayı da ifşa ediyor:

"Elmacı Pazarı civarında Mekke Kitapevi işletir, kitapçı Cuma olarak bilinir. DEAŞ terör örgütü adına kitap dükkânı çalıştırır. Örgüt adına gelen malzemeleri kitap kutularını koyup saklayabilir. Açık kimlik bilgilerini burada öğrendiğim şahıs, Cuma Şahin isimli şahıstır.

"İfadesinde ‘Mevcut anayasayı benimsemiyorum çünkü anayasa olarak Allah’ın şeriatını benimsiyorum. Seçimlerde oy kullanmadım, hiçbir siyasi görüşü benimsemiyorum. Şu anki hükümetin, kötünün en iyisi olduğunu düşünüyorum Allah’ın şeriatını benimsediğim için oy kullanmıyorum’ şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır. Şüpheli Cuma Şahin’den ele geçirilen dijital materyallerde DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olabileceği değerlendirilen görüntüleri ulaşılmıştır.”

Antep’te IŞİD tarafından işletilen ve örgütün lojistik deposu olarak kullanıldığı iddianameye yansıyan Mekke Kitapevi ise hâlâ aktif durumda.