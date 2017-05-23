T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gizli tanık 'Piramit'in iddiasına göre, IŞİD Gaziantep'te kitabevi işletiyor!

"DEAŞ terör örgütü adına kitap dükkânı çalıştırır"

23 Mayıs 2017 15:02

Gaziantep Başsavcılığı tarafından hazırlanıp 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan ve içinde 110 şüphelinin yer aldığı '1 Mayıs 2015 Emniyet Genel Müdürlüğü saldırısı' iddianamesinde yer alan gizli tanığın ifadeleri ortaya çıktı. 'Piramit' ismi verilen gizli tanık, IŞİD'in Gaziantep'te kitabevi işlettiğini iddia ederek "DEAŞ terör örgütü adına kitap dükkânı çalıştırır. Örgüt adına gelen malzemeleri kitap kutularını koyup saklayabilir" dedi.

İsmail Güneş isimli IŞİD üyesi tarafından 1 Mayıs 2016 tarihinde Gaziantep İl Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bomba yüklü bir araçla saldırı gerçekleşmiş ve o saldırıda 3 polis yaşamını yitirirken, 27 Emniyet personeli ile 7 sivil yaralanmıştı.

BirGün gazetesinden Erk Acarer'in haberine göre, iddianamede gizli tanık olarak geçen "Piramit" kod isimli şahsın teşhis, anlatım ve ifadeleri "IŞİD’in Gaziantep’i adeta bir üsse çevirdiği" yorumu yapıldı. IŞİD tarafından işletildiği ve örgütün lojistik deposu olarak kullanıldığı iddia edilen Mekke Kitapevi hâlâ aktif durumda.

Gizli tanık Piramit'in iddianameye yansıyan ifadeleri

Piramit, şüpheli Cuma Şahin’i anlatırken adeta bugün Antep’te devam eden yapılanmayı da ifşa ediyor:

"Elmacı Pazarı civarında Mekke Kitapevi işletir, kitapçı Cuma olarak bilinir. DEAŞ terör örgütü adına kitap dükkânı çalıştırır. Örgüt adına gelen malzemeleri kitap kutularını koyup saklayabilir. Açık kimlik bilgilerini burada öğrendiğim şahıs, Cuma Şahin isimli şahıstır.

"İfadesinde ‘Mevcut anayasayı benimsemiyorum çünkü anayasa olarak Allah’ın şeriatını benimsiyorum. Seçimlerde oy kullanmadım, hiçbir siyasi görüşü benimsemiyorum. Şu anki hükümetin, kötünün en iyisi olduğunu düşünüyorum Allah’ın şeriatını benimsediğim için oy kullanmıyorum’ şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır. Şüpheli Cuma Şahin’den ele geçirilen dijital materyallerde DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olabileceği değerlendirilen görüntüleri ulaşılmıştır.”

Antep’te IŞİD tarafından işletilen ve örgütün lojistik deposu olarak kullanıldığı iddianameye yansıyan Mekke Kitapevi ise hâlâ aktif durumda.

ETİKETLER

Gaziantep Başsavcılığı8 Ağır Ceza Mahkemesi1 Mayıs 2015Emniyet Genel MüdürlüğüPiramitIŞİDGaziantep

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Davutoğlu: Tek adamın yönettiği bir partinin nasıl tükendiğini bizzat yaşayarak...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24