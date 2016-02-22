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Dünya

IŞİD, Felluce'de 110 kişiyi kaçırdı

"Örgüt, Felluce'deki aşiretleri, çatışmaların durmaması halinde rehinelerin tümünü öldürmekle tehdit etti"

22 Şubat 2016 15:15

IŞİD'in Irak'ın Anbar vilayetine bağlı Felluce kentinde 110 sivili kaçırarak, çatışmalara son verme konusunda aşiretlere baskı yaptığı bildirildi. Aşiretler ve IŞİD arasındaki çatışmalar 'olası bir katliam' tehlikesi nedeniyle durduruldu. 

Radikal'de yer alan habere göre; konu hakkında AFP'ye konuşan ismini vermek istemeyen bir yarbay, "Üç bölgedeki aşiret mensupları, esir alınanların kaderi konusunda endişe ettikleri için IŞİD'le çatışmadan çekildi" ifadesini kullandı. Anbar İl Konseyi Güvenlik Komitesi Üyesi Raci el-İsavi ise yaptığı açıklamada, IŞİD'in Felluce'de çoğunluğu 15-35 yaşlarında 110 sivili kaçırdığını belirtti.

İsavi, "Örgüt, Felluce'deki aşiretleri, çatışmaların durmaması halinde rehinelerin tümünü öldürmekle tehdit etti. Sivillerin kaçırılmasının ardından çatışmalarda ciddi gerileme yaşandı. Şu an aşiret milisleri yalnızca örgüt militanlarını suikastle öldürmek için sınırlı saldırılar düzenliyor" dedi.

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