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Dünya

"IŞİD, Ezidi kadınları Türkiye'de satıyor" iddiası

IŞİD'in, Gaziantep, Şanlıurfa ve Ankara'da Ezidi kadın ve çocukların satıldığı 'köle pazarları' kurduğu iddia edildi

22 Kasım 2017 19:18

IŞİD’in Irak ve Suriye’deki yenilgilerinin ardından, Ezidi kadın esirlerini sattığı ‘köle pazarları’nı Türkiye’ye taşıdığı öne sürüldü. İddiaya göre, IŞİD Gaziantep, Şanlıurfa ve Ankara’da Ezidi kadın ve çocukları ‘satıyor’.

Gazete Duvar’ın Sputnik’in Arapça sitesinden aktardığı haberde, IŞİD’in kadın ve çocuk esirlerden bazılarını Irak ve Suriye’den kaçan militanların arasına gizleyerek Türkiye’ye getirdiği öne sürüldü.

Haberde, Ezidi kadın ve çocuk esirlerin para istemek için ailelerini aradığı belirtildi.

 

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