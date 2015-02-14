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Dünya

IŞİD esir aldığı 17 peşmergeyi kafese koyup, geçit yaptı!

IŞİD'in elinde bulunan 17 peşmergenin Ürdünlü pilotun infaz edildiği şekilde yakılarak öldürüleceği iddia edildi

14 Şubat 2015 13:02

Terör örgütü IŞİD, Irak’ta esir aldığı 17 peşmergeyi kafesin içine koyarak geçit yaptığı bir video yayınladı. Videonun Irak’ın kuzeybatısındaki Kerkük kentine yakın bir konumda çekildiği düşünülüyor.

Daily Mail’de yer alan habere göre, 24 Aralık’ta Rakka’da esir aldıkları Ürdünlü pilot Muaz el-Kesasibe’yi 3 Ocak’ta bir kafesin içinde yakarak öldüren terör örgütünün, 17 peşmergeyi de aynı şekilde infaz edeceği öne sürüldü. Peşmergelerin, IŞİD’in rehinelerine giydirdiği turuncu kıyafeti giydikleri görülüyor.

IŞİD’in son haftalarda Kerkük’e saldırılarını artırdığı bilinirken, videonun Hawija bölgesinde çekilmiş olabileceği belirtildi. Yaklaşık 4 dakika süren videoda, kamyonetlerin arkasındaki kafesler ve aynı araçlardaki silahlı militanlar görüldü.

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