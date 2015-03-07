'IŞİD, eroin ticaretinden 1 milyar dolar kazandı'

Rusya Federal Uyuşturucu ile Mücadele Servisi Başkanı Viktor Ivanov, IŞİD’in Afganistan uyuşturucu trafiğinden 1 milyar dolara yakın para kazandığını söyledi

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, basına değerlendirmede bulunan İvanov, “Bizim hesaplamalarımıza göre Afganistan kaynaklı eroin kaçakçılığından IŞİD’in kazancı 1 milyar doları buldu" dedi.

Rusya’nın Afganistan kaynaklı uyuşturucu trafiğinden endişeli olduğunu kaydeden İvanov, afyon üretiminde bu yıl Afganistan rekor kırılacağını kaydetti.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Irak ve Suriye’de faal olan IŞİD’in Rusya’nın Kuzey Kafkasya bölgesinde militanlarla kontak kurmaya çalıştığını söylemişti.

Rusya’nın tüm bölgelerinde geniş çaplı bir uyuşturucu ile mücadele operasyonu gerçekleştirildiği bilgisini paylaşan İvanov, “İki aşamaları operasyonun ilkinde 30 kilogram, ikincisinde de 70 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile bağlantılı 82 kişi de gözaltına alındı” dedi.