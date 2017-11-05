IŞİD Deyr ez Zor'da kaçan sivillere saldırdı

Suriye ordusunun cuma günü IŞİD'den tamamen geri aldığını duyurduğu ülkenin doğusundaki en büyük kent olan Deyr ez Zor'da bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda en az 75 sivil hayatını kaybetti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi temsilcisi Rami Abdel Rahman, Suriye'nin doğusundaki Deyr ez Zor vilayetinde cumartesi günü düzenlenen saldırıda "aralarında çocukların da bulunduğu en az 75 sivilin hayatını kaybettiğini" ve en az 140 kişinin yaralandığını söyledi. Rami Abdel Rahman kurbanların vilayetteki çatışmalardan kaçan siviller oluğunu kaydetti.

Deyr ez Zor vilayeti ve çevresinde yaşanan çatışmalar nedeniyle binlerce sivil yaşadıkları bölgeyi terk etmek zorunda kalmış, bunların bir bölümü ise tek çareyi çöle doğru kaçmakta bulmuştu. Bunların bir bölümü Fırat nehrinin doğusunda Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDF) kontrolündeki bir bölgeye sığınmıştı. Saldırının da bu bölgede meydana geldiği belirtildi.

IŞİD daha önce de Deyr ez Zor'dan kaçan sivillere yönelik saldırı düzenlemişti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre 12 Ekim'de Haseke vilayetinde bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda, aralarında yaşadıkları bölgeyi terk etmek zorunda kalanların ve peşmergelerin de bulunduğu en az 18 kişi hayatını kaybetmişti.

Save the Children" (Çocukları Kurtarın) adlı uluslararası yardım kuruluşunun Suriye direktörü Sonia Khush cumartesi günü yaptığı açıklamada Deyr ez Zor'da yaşanan son çatışmalar nedeniyle yaklaşık 350 bin kişinin yaşadıkları bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını tahmin ettiklerini söyledi.

Khush "Kentteki ve civar bölgelerdeki çatışmalar yüzünden kapana kısılan ve iki ateş arasında kalan sivillerin durumu oldukça umutsuz" açıklamasını yaptı.

AFP/BW/EC

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