'IŞİD devlet olacak, Saddam'ın yardımcısı da yönetimde'

IŞİD'in ele geçirdiği Musul'u, kurmayı planladığı devletin başkenti ilan etmeye hazırlandığı öğrenildi. Musul, El Ambar ve Tikrit ile Suriye'nin Rakka kentinde geçici kent konseyleri kurmak için hazırlıklarını tamamlayan örgüt, Irak'ın idam edilen eski devrik lideri Saddam'ın generallerinden Haşim El Cemmas'ın Musul'a vali olarak görevlendirildiği konuşuluyor.

28 Türk şoförün Musul'da IŞİD tarafından kaçırılmasını ilk duyuran isim olan Yeni Şafak muhabiri Çetiner Çetin'in haberine göre, IŞİD örgütü, Musul, El Ambar, Tikrit ve Suriye'nin Rakka kentlerinde geçici kent konseyleri kurmak için hazırlıklarını tamamladı. IŞİD, işgal ettiği Musul'da Saddam Hüseyin'in generallerinden Haşim El Cemmas'ı vali olarak görevlendirdi. Saddam'ın sağ kolu olarak bilinen İzzed Duri'nin Musul'a geldiği ve aşiret liderleri ile görüştüğü kaydedildi. IŞİD üyelerinin, Musul'u IŞİD'in faaliyetlerinin sürdürüldüğü ana kent konumuna getirmeyi planladıklarını belirttikleri kaydedildi. IŞİD'in bu amaçla Musul'da bir koordinasyon merkezi kurmaya çalıştığı öğrenildi.

ABD'nin teçhizatı ABD'nin elinde

ABD, Musul uluslararası havalimanına konuşlandırdığı ve Irak'ı terk ederken Bağdat yönetimine devrettiği teknik teçhizat ve donanımın artık IŞİD'in elinde olduğu ifade ediliyor. Diğer taraftan Bağdat yönetimine bağlı askeri donanım, zırhlı araçlar ve 2 adet helikoptere de el koyan IŞİD'in tüm bu teknik cihazlarını kullanan kişilerin Saddam döneminden kalan askerler olduğu ifade edildi.

Saddam'ın sağ kolu

IŞİD'in Irak'ın Sünni bölgelerinde 12 farklı Sünni grup ile birlikte organize ettiği en son şubat ayından itibaren ülkedeki eski Baasçılarla birlikte hareket ettiği öğrenildi. Dün itibari ile Musul, El Ambar ve Tikrit kentlerine Saddam'ın sağ kolu ve akıl hocası olarak bilinen İzzed Duri'nin fotoğraflarının asıldığı gözlendi.

Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesud Barzani, Peşmergelerin kesinlikle Kürt yönetiminin belirlediği sınırları terk etmemeleri yönünde talimat verirken, Irak ordusu içinde yer alan ve El Ambar'da konuşlanan Kürt tugayının da dün sabah saatleri itibari ile IŞİD ile karşı karşıya geldiği ve ilk belirlemelere göre 19 Kürt askerinin öldürüldüğü öğrenildi. IŞİD ile karşı karşıya gelmek ve iç savaşı Kürt kentlerine taşımak istemeyen Kürt yönetimi savaştan uzak durmaya çalışırken, sadece kendilerini hedef alan bir saldırı olması durumunda karşılık vereceği belirtildi. Diğer taraftan Irak'ta Sünni ve Şiileri hedef alan çatışma ortamının Kürt bölgelerine sıçramasının bölgedeki tüm dengeleri altüst edeceği ifade ediliyor.

Hedef petrol

Irak'ın Bağdat'tan sonra en büyük ikinci ili Musul'da kontrolü ele geçiren IŞİD güçlerinin bölgedeki ana hedefi petrol zengini Kerkük. Önceki gece 5 kez Kerkük kentine sızmaya çalışan IŞİD militanlarının Kürt Peşmergeler tarafından püskürtüldüğü öğrenildi. Kerkük'ün Sünni Arap kasabası Hewice'i kontrol altında tutan IŞİD'in Kerkük'ün batısı ve kuzeyine yönelik sızma ihtimaline karşılık 42 bin Peşmergenin görevlendirildiği kaydedildi.

Öte yandan, Kerkük'ün Hevice kasabasında güvenlik amacı ile kontrol noktaları oluşturan ve kritik alanları kontrol altına almaya çalışan Peşmerge güçleri ile Heviceli Arap aşiretlerinin de karşı karşıya geldiği belirtiliyor. Bu gelişmenin, Kerkük'te etnik ve mezhep kavgasını tetikleyebilecek bir durum olarak değerlendiriliyor.

'Necef'te hesaplaşacağız'

Şiddet sarmalı hızla yayılırken, IŞİD'in Yönetim Konseyi'nden gelen 'Maliki ile Necef'te, Kerbela'da hesaplaşacağız' açıklaması ülkeyi kanlı eylemlere sürüklemeye hazırlandığı mesajı olarak değerlendirildi.

Türkmenler tedirgin

Musul'da yaşayan Türkmenlerin IŞİD'in hedefi konumuna gelmesinden endişe ediliyor. Başta Telafer olmak üzere Musul'da yaşayan Türkmenlerin büyük çoğunluğunun Şii kökenli olması bu tedirginliği arttırıyor.

'Derhal serbest bırakın'

Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na IŞİD tarafından düzenlenen baskını tepki gösteren NATO Genel Sekreteri Andres Fogh Rasmussen, rehinelerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Rasmussen, 'Irak'taki şiddeti, rehin alma olaylarını kınıyorum. NATO olarak, rehin alınanların ailelerinin, yakınlarının yanındayız. En kısa zamanda serbest bırakılmalarını istiyoruz' dedi. Türkiye'nin çağrısıyla NATO'nun acil toplantı yaptığını hatırlatan Rasmussen, 'Türkiye'nin Musul'a olası bir askeri müdahalesine NATO destek verir mi?' sorusuna, 'Türk yönetimi, bize bilgi verdi. NATO'nun Irak'ta rolü olduğunu düşünmüyorum ama olanları yakından izliyoruz. Şiddetin bitmesi için her yönden çalışıyoruz. Rehineler koşulsuz bir şekilde serbest bırakılmalı' cevabını verdi.

'Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz'

Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na düzenlenen baskında rehin alınanların iyi ve güvende olduğunu belirterek, 'Diplomatlarınızın güvenli bir şekilde serbest bırakılarak, evlerine geri dönmelerini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz' dedi. Zebari, 'İyi dostum Ahmet Davutoğlu ile iletişim halindeyim, her gün konuşuyoruz. Bu konuyu çok yakından takip ediyoruz. Diplomatlarınızın güvenli bir şekilde serbest bırakılarak, evlerine geri dönmelerini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu kişisel olarak benim, hükümetim ve Irak kürt bölgesel yönetimi için son derece öncelikli bir konudur. İyi ve güvende olduklarını biliyoruz' diye konuştu. Zebari, bugüne kadar çok daha zor durumların üstesinden gelindiğini sözlerine ekledi.

ABD'den 4 bin asker

Irak'ta şiddet sarmalı giderek yayılırken, IŞİD saldırıları karşında sessiz kalan ABD yönetimi, Bağdat'a yönelik bir saldırı durumunda elçilik ve ABD kontrol merkezlerinin güvenliği için 4 bin askeri Bağdat'a göndereceği öğrenildi.

Konsolosluk baskınına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, IŞİD mensuplarının, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na girmesi, misyon görevlileri ve yakınları ile Türk TIR şoförlerini rehin almasına ilişkin resen soruşturma başlattığı öğrenildi. Haberleri ihbar kabul ederek, başlatılan soruşturma, Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Sadık Bayındır tarafından yürütülecek. Soruşturmanın 2014/84425 esas numarası aldığı ve 'terör örgütü kurmak, yönetmek' ve 'terör örgütü eylemi kapsamında hürriyeti tahdit' suçlarından açıldığı kaydedildi.

Saddam'ın kızı Musul'a gidiyor

Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Musul ve Tikrit operasyonlarının ardından Irak'ın idam edilen eski Başkanı Saddam Hüseyin'in kızı Regıt Saddam Hüseyin'in Ürdün'den Musul'a geçeceği öğrenildi. IŞİD'in Musul yönetim konseyi yetkilileri, Saddam Hüseyin'in kızı Regıt Saddam Hüseyin'in Musul'a gelmesi için güvenli koridor oluşturmaya çalıştıklarını ifade ettiler. Dün itibari ile Musul'da, ABD'nin Irak'ı işgal ettikten sonra açıkladığı arananlar listesinde yer almasına rağmen yakalanamayan tek isim olan İzzed Duri ile birlikte Regıt Saddam'ın fotoğrafları Musul'da duvarlara asılmıştı.