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IŞİD çocuk kampları kurmuş

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, IŞİD'in çocuk kampları kurarak, çocuklara silah kullanmayı ve canlı bomba olmayı öğrettiğini bildirdi

20 Şubat 2015 22:36

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, IŞİD'in çocuk kampları kurarak, çocuklara silah kullanmayı ve canlı bomba olmayı öğrettiğini bildirdi.

Komisyonun Suriye'deki insan hakları ihlalleri hakkındaki 9. raporu yayımlandı.

Betül Yürük'ün AA'na yaptığı habere göre; raporda, Suriye rejiminin tıpkı denizi kurutarak balıkları öldürmek gibi ülkede son dört yıldır uyguladığı "teslim ol ya da açlıktan öl" kuşatma stratejisi sonucu çok sayıda insanın özelikle de bebeklerin hayatını kaybettiği belirtildi.

 Suriye'deki iç savaşın beşinci yılına yaklaştığı ve akla, hayale sığmayacak suçların her gün işlenmeye devam edildiği ifade edilen raporda, rejimin 2012 yılından beri kullandığı varil bombalarının genelde ulaşım ağları, apartmanlar, pazarlar, hatta yardım dağıtımının yapıldığı kalabalık alanlara atıldığı ve binlerce sivilin ölümüne neden olduğu vurgulandı.

Raporda, "Çatışmalarda kullanılan patlayıcılar ile mayınlar nedeniyle sakat kalanların sayısı hızla artıyor. Rejim güçlerinin kullandığı silahlar, özellikle de varil bombaları, ciddi yaralanmalara, uzuv kayıplarına, şarapneller derin yaralara neden oluyor. Varil bombasından kurtulanların birçoğu şimdi sakat" ifadelerine yer verildi.

Raporda,  ayrıca rejim güçlerinin Hizbullah ve Iraklı Şii militanlar gibi yabancı savaşçılardan faydalandığı da vurgulandı.   

 

Kadınlar IŞİD'in savaş ganimeti

 

Rejimin gözaltı tesislerinde, hapishanelerde kadınların tecavüze ve cinsel istismara maruz kaldığı ifade edilen raporda, Irak'ta kaçırılan Yezidi kadınların ise Suriye'de satıldığı, cinsel şiddete maruz kaldığı ve IŞİD militanlarınca savaş ganimeti olarak kullandığı belirtildi.

Raporda, şimdiye kadar Suriye'de yaklaşık 5 bin okulun tahrip edildiği,  2014 yılında okullara düzenlenen saldırılarda 160 çocuğun hayatını kaybettiği vurgulanarak, IŞİD'in çocuk kampları kurarak, çocuklara silah kullanmayı ve canlı bomba olmayı öğrettiği kaydedildi.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu  Başkanı Paulo Pinheiro ise "Suriyelilerin son dört yıldır olduğu gibi acı çekmeye devam etmesi, kurbanlara adalet aramaya yönelik çabaların ve barış için yapılan girişimlerin sınırlı sayıda olması vicdansızlıktır. Mağdurlar bizim şefkatimizden daha fazlasını hak ediyor" dedi.

Komisyon, BM İnsan Hakları Konseyi tarafından, Suriye'deki insan hakları ihlallerini araştırmak için Mart 2011'de görevlendirilmişti.

Komisyon, raporu ayrıca 17 Mart'ta İnsan Hakları Konseyi'nin 28. Oturumu'nda sunacak.

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