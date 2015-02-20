IŞİD'e katıldıkları iddia edilen 3 genç kız İstanbul'da görüntülendi

İngiltere'nin başkenti Londra'daki evlerinden salı sabahı çıkan ve bir daha kendilerinden haber alınamayan 15 ve 16 yaşlarındaki 3 kafadar kız öğrencinin, IŞİD'e katılmak üzere Türkiye üzerinden Suriye'ye geçiş yapmaya çalıştığı öne sürüldü. İngiliz basını, kızların İstanbul uçağına binmeden önce çekilmiş görüntülerini yayımladı.

posta.com.tr'nin haberine göre, 'Aklima Begum' ismini de kullanıyor olabileceği belirtilen 15 yaşındaki Shamima Begum, 16 yaşındaki Kadiza Sultana ve ailesinin talebi üzerine ismi saklı tutulan 15 yaşındaki diğer kız öğrencinin, 17 Şubat Salı günü Londra'daki Gatwick Havalimanı'nından, Türk Havayolları'na ait TK1966 sefer sayılı uçağa binerek İstanbul'a gittikleri tespit edildi.

Havalimanında çekilmiş güvenlik kamerası görüntüleri de yayımlanan kızların, IŞİD'e katılmak için Türkiye üzerinden Suriye'ye geçmeyi planladıkları iddia ediliyor.

Scotland Yard Terörle Mücadele Şube Müdürü Richard Walton, birlikte hareket eden bu üç arkadaşı 'normal kızlar' olarak tanımlarken, "Onların Türkiye'deki yerini tespit edebilirsek, oradan alıp ailelerine teslim edebiliriz" dedi.

Polis yetkilileri, Londra'nın doğusundaki Bethnal Green Akademi'ye devam eden her 3 kızın da, geçen yıl aralık ayında Suriye'ye giden 15 yaşındaki başka bir kızla da yakın arkadaş olduklarını söyledi.

3 genç kızın hayatlarından endişe ettiklerini belirten Richard Walton, Türk medyası ve sosyal medya üzerinden çağrılar yaparak kızlara ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.