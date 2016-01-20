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Deutsche Welle

IŞİD Cihatçı John'un öldürüldüğünü doğruladı

IŞİD, 'Cihatçı John' olarak bilinen Mıhammed Emwazi'nin kasım ayında bir insansız hava aracıyla öldürüldüğünü doğruladı.

20 Ocak 2016 11:19


IŞİD, internette yayınlanan propaganda dergisi Dabık'ta 'Cihatçı John' adıyla tanınan Muhammed Emwazi'nin 12 Kasım'da Suriye'nin Rakka kentinde otomobiline isabet eden bir insansız hava aracı ile öldürüldüğünü doğruladı.

ABD’nin IŞİD’e karşı Irak ve Suriye’de yürüttüğü Doğal Kararlılık Operasyonu’nun Sözcüsü Albay Steve Warren, 13 Kasım’da yaptığı açıklamada “Mantık çerçevesinde Cihatçı John’u öldürdüğümüze eminiz. Ancak doğrulamak zaman alacak” demişti.

'Cihatçı John' lakabıyla bilinen Kuveyt doğumlu İngiliz vatandaşı Muhammed Emwazi, IŞİD'in çok sayıda propaganda videosunda görülüyordu. Emwazi, ilk olarak Amerikalı gazeteci James Foley'nin 2014 yılının ağustos ayında öldürülürken görüldüğü videoda ortaya çıkmıştı. İngiliz aksanı ile konuşan Emwazi yüzü maskeli olarak örgütün diğer propaganda videolarında da görülmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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