IŞİD celladı önce sarılıp vedalaştı, sonra taşlayarak katletti!

IŞİD militanları Suriye’nin Humus kentinde eşcinsel oldukları gerekçesiyle iki kişiyi infazdan önce kucaklaşıp helalleştikten sonra, taşlayarak vahşice infaz ettiler.

İnternet paylaşım sitelerinde yayınlanan kucaklaşma görüntüleri, IŞİD yandaşları tarafından örgütün “günahkarlara karşı ne kadar şefkatli olduğunun bir kanıtı” şeklinde yorumlandı.

Fotoğraflarda, IŞİD militanlarının, infaz etmek üzere gözleri bağlı şekilde bir toprak alana getirdikleri kurbanla kucaklaşarak helalleştikleri görülüyor.

Militanlar bu vedalaşmadan sadece saniyeler sonra kurbanları yarım ay şeklindeki kalabalığın önüne getiriyor ve yumruk büyüklüğündeki taşlarla vahşice katlediyor.