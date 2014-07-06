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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD camilere saldırdı

IŞİD militanları, Irak’ın pek çok kentinde camilere saldırdı. Halife ilan ettikleri Bağdadi’nin görüntüsü de ilk kez yayınlandı.

06 Temmuz 2014 00:35


Irak Şam İslam Devleti’nin hedefinde bu kez camiler vardı. Ninova kentinde militanlar çok sayıda cami ve Şii ve Sünnilere ait ibadethanelere saldırdı.

IŞİD militanları Musul kentinde de en az beş camiye zarar verdi. Tel Afar’da en az dört camiye zarar veren teröristler, ibadethaneleri ya havaya uçurdu ya da araçlarla yıktılar.

Öte yandan Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü tarafından halife ilan edilen Ebubekir el-Bağdadi'nin ilk kez görüntüsü yayınlandı.

IŞİD'e yakın bir internet sitesinde yayınlanan video görüntüsünde Bağdadi, Musul kentinde cuma hutbesi verilirken görüntülendi.

Bugüne kadar yüzünü gizleyen Bağdadi, siyah sarık ve cübbesiyle verdiği cuma hutbesinde, halife ilan edilmesiyle ilgili de "Bana ağır bir sorumluluk ve yüce bir görev verildi" ifadesini kullandı.

"Dinin temelinin, insanları hidayete erdiren Kur'an-ı Kerim ve zafere götüren kılıç" olduğunu söyleyen Bağdadi, "Allah bize düşmanlarıyla savaşmamızı ve dini ikame etmek için onun yolunda cihat etmemizi emretti" dedi.

Hilafetin ilanında acele edilmesinin, Müslümanların üzerine vacip olduğunu ve yüzyıllardır vakit kaybedildiğini savunan Bağdadi, "Ben tebaama kralların ya da liderlerin vadettiği refah ve bolluğu değil, Allah'ın mümin kullarına vadettiği şeyi vadediyorum" ifadesini kullandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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