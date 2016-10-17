T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

"IŞİD, çalıntı sanat eserlerini İtalyan mafyası aracılığıyla satıyor"

Örgütün ele geçirdiği sanat eserlerini İtalyan mafyası aracılığıyla Türkiye üzerinden kaçırarak sattığı, karşılığında kalaşnikof tüfekler ve RPG tanksavarlar aldığı öne sürüldü

17 Ekim 2016 20:55

Övgü Pınar

İtalya basını, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün ele geçirdiği arkeolojik kalıntıları ve sanat eserlerini, İtalyan Camorra ve 'Ndrangheta mafya örgütleri aracılığıyla satarak karşılığında silah aldığını, çalıntı sanat eserlerinin de Türkiye üzerinden İtalya'ya ulaştırıldığını yazdı.

La Stampa gazetesi, baş sayfadan verdiği haberde, muhabiri Domenico Quirico'nun "müşteri" kılığında 'Ndrangheta mafyasına bağlı aracılarla buluşmasını aktardı.

Habere göre, Torinolu bir sanat koleksiyoncusu rolü yapan Quirico, İtalya'nın Campania bölgesinde yer alan Vietri sul Mare kasabasında aracılarla buluştu.

Müşteri sandıkları Quirico'ya Vietri sul Mare'deki bir otelde randevu veren mafya bağlantılı aracılar, daha sonra bir araca bindirdikleri "müşteriyi" Amalfi kıyısından geçerek dağlık alandaki bir kasap dükkanına götürdü.

Burada başka bir aracın bagajından, Libya'dan getirildiği söylenen bir heykeli çıkararak pazarlığa başladılar. "Roma döneminden kalma" bu heykel için 60 bin euro isteyen aracılar, fotoğrafını gösterdikleri başka bir heykelin ise 800 bin euro'ya satıldığını söyledi.

 

La Stampa, IŞİD'in ele geçirdiği sanat eserlerini bu şekilde, 'Ndrangheta ve Camorra mafya örgütlerine bağlı klan üyeleri aracılığıyla sattığını ve karşılığında kalaşnikof tüfekler ve (omuzdan atılan) RPG tanksavar silahları aldığını yazdı.

Haberde, söz konusu silahların Rus mafyası aracılığıyla Moldova ve Ukrayna'dan getirildiği belirtildi. Sanat eseri-silah kaçakçılığının nakliyat kısmıyla ise Çinli suç örgütlerinin ilgilendiği iddia edildi.

 

La Stampa'nın dünkü haberinin ardından Il Mattino gazetesinde bugün yer alan bir haberde de "İtalya ve Avrupa pazarına gönderilen eserlerin Türkiye üzerinden doğrudan (İtalya'nın güneyindeki) Gioia Tauro Limanı'na getirildiği" iddiasına yer verildi.

Il Mattino; Irak, Suriye, Libya ve Mısır'dan kaçırılan eserlerin bu şekilde İtalya'ya getirildiğini yazdı.

Haberler üzerine bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Angelino Alfano da "Terörün gelir kaynaklarından birinin de sanat eseri ticareti olduğunu biliyoruz. Gazetelerin yazdıklarıyla ilgili olarak elbette önleyici gözlem çalışmaları ve gerekli olduğu takdirde de incelemeler yapılıyor. Kendisine 'İslam Devleti' diyen örgüt, farklı etmenler üzerinden gelir sağlıyor, sanat eseri kaçakçılığı da bunlar arasında önemli bir kalem teşkil ediyor" dedi.

Yerel basın da, Salerno vilayetine bağlı Vietri sul Mare kasabasının, IŞİD ve mafyanın sanat eseri kaçakçılığı ortaklığına sahne olduğu haberleri üzerine Salerno Savcılığı'nın inceleme başlattığını yazdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TürkiyeRPGRomaPınarIrakDevletiCamorraStampaDomenico QuiricoTorinoluQuiricoCampaniaVietriMareQuirico VietriAmalfiLibyaStampa IŞİDRusMoldovaUkraynaSanatIl MattinoAvrupaGioia Tauro LimanıMattino Irak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24