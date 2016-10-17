"IŞİD, çalıntı sanat eserlerini İtalyan mafyası aracılığıyla satıyor"

Övgü Pınar

İtalya basını, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün ele geçirdiği arkeolojik kalıntıları ve sanat eserlerini, İtalyan Camorra ve 'Ndrangheta mafya örgütleri aracılığıyla satarak karşılığında silah aldığını, çalıntı sanat eserlerinin de Türkiye üzerinden İtalya'ya ulaştırıldığını yazdı.

La Stampa gazetesi, baş sayfadan verdiği haberde, muhabiri Domenico Quirico'nun "müşteri" kılığında 'Ndrangheta mafyasına bağlı aracılarla buluşmasını aktardı.

Habere göre, Torinolu bir sanat koleksiyoncusu rolü yapan Quirico, İtalya'nın Campania bölgesinde yer alan Vietri sul Mare kasabasında aracılarla buluştu.

Müşteri sandıkları Quirico'ya Vietri sul Mare'deki bir otelde randevu veren mafya bağlantılı aracılar, daha sonra bir araca bindirdikleri "müşteriyi" Amalfi kıyısından geçerek dağlık alandaki bir kasap dükkanına götürdü.

Burada başka bir aracın bagajından, Libya'dan getirildiği söylenen bir heykeli çıkararak pazarlığa başladılar. "Roma döneminden kalma" bu heykel için 60 bin euro isteyen aracılar, fotoğrafını gösterdikleri başka bir heykelin ise 800 bin euro'ya satıldığını söyledi.

La Stampa, IŞİD'in ele geçirdiği sanat eserlerini bu şekilde, 'Ndrangheta ve Camorra mafya örgütlerine bağlı klan üyeleri aracılığıyla sattığını ve karşılığında kalaşnikof tüfekler ve (omuzdan atılan) RPG tanksavar silahları aldığını yazdı.

Haberde, söz konusu silahların Rus mafyası aracılığıyla Moldova ve Ukrayna'dan getirildiği belirtildi. Sanat eseri-silah kaçakçılığının nakliyat kısmıyla ise Çinli suç örgütlerinin ilgilendiği iddia edildi.

La Stampa'nın dünkü haberinin ardından Il Mattino gazetesinde bugün yer alan bir haberde de "İtalya ve Avrupa pazarına gönderilen eserlerin Türkiye üzerinden doğrudan (İtalya'nın güneyindeki) Gioia Tauro Limanı'na getirildiği" iddiasına yer verildi.

Il Mattino; Irak, Suriye, Libya ve Mısır'dan kaçırılan eserlerin bu şekilde İtalya'ya getirildiğini yazdı.

Haberler üzerine bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Angelino Alfano da "Terörün gelir kaynaklarından birinin de sanat eseri ticareti olduğunu biliyoruz. Gazetelerin yazdıklarıyla ilgili olarak elbette önleyici gözlem çalışmaları ve gerekli olduğu takdirde de incelemeler yapılıyor. Kendisine 'İslam Devleti' diyen örgüt, farklı etmenler üzerinden gelir sağlıyor, sanat eseri kaçakçılığı da bunlar arasında önemli bir kalem teşkil ediyor" dedi.

Yerel basın da, Salerno vilayetine bağlı Vietri sul Mare kasabasının, IŞİD ve mafyanın sanat eseri kaçakçılığı ortaklığına sahne olduğu haberleri üzerine Salerno Savcılığı'nın inceleme başlattığını yazdı.