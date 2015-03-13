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Dünya

IŞİD bu kez kendi yargıcını infaz etti

IŞİD Şeriat Komisyonu Surulmusu Abu Jaafar al-Hattab'ı inanmış bir kişiyi kafir ilan etme kararını gereğinden fazla kullandığı gerekçesiyle idam etti

13 Mart 2015 00:23

İnfazlarıyla sıkça gündeme gelen IŞİD’in, bu kez kendi yargıcını idam ettiği öne sürüldü.

Der Spiegel’in internet sayfasında yer verdiği habere göre, IŞİD, şeriat komisyonu sorumlusu Tunus kökenli yargıç Abu Jaafar al-Hattab’ı, tekfir anlayışını (inanmış birisini kafir ilan etme) gereğinden fazla kullanarak,  idam kararlarında aşırıya kaçtığı gerekçesiyle öldürdü.

Al-Monitor haber portalına dayandırılan haberde, Hattab ile birlikte tekfir anlayışını aşırı yorumlayan üst düzey IŞİD sorumlularının da tutuklandığı aktarılırken, Hattab dışındaki diğer tutukluların akıbetinin bilinmediği kaydedildi.

 

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