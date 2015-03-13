IŞİD bu kez kendi yargıcını infaz etti

İnfazlarıyla sıkça gündeme gelen IŞİD’in, bu kez kendi yargıcını idam ettiği öne sürüldü.

Der Spiegel’in internet sayfasında yer verdiği habere göre, IŞİD, şeriat komisyonu sorumlusu Tunus kökenli yargıç Abu Jaafar al-Hattab’ı, tekfir anlayışını (inanmış birisini kafir ilan etme) gereğinden fazla kullanarak, idam kararlarında aşırıya kaçtığı gerekçesiyle öldürdü.



Al-Monitor haber portalına dayandırılan haberde, Hattab ile birlikte tekfir anlayışını aşırı yorumlayan üst düzey IŞİD sorumlularının da tutuklandığı aktarılırken, Hattab dışındaki diğer tutukluların akıbetinin bilinmediği kaydedildi.