IŞİD bu kez gözünü futbola dikti

Türkiye'nin komşuları Suriye ve Irak'taki El Kaide bağlantılı Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) bu kez de futbolu tehdit etti. FIFA'ya 2022'de Katar'da gerçekleştirilecek Dünya Kupası'nın yapılmaması konusunda uyarıda bulunan örgüt yazılı açıklama yaptı.

İşte IŞİD'in o açıklaması:

"İslami Hilafet Devleti kurulmuştur ve Dünya Kupası organizasyonunun düzenleneceği Katar diye bir ülke yoktur. Katar artık İslam Devletinin bir parçasıdır. Orada Müslümanların halifesi ve emiri Ebu Bekir Bağdadi’nin sözü geçer. Halife, boş oyun ve eğlencelerin düzenlenmesine asla izin vermez. Bu yüzden FİFA’nın başka alternatif aramasını tavsiye ediyoruz. IŞİD elinde Scud füzeleri bulundurmaktadır ve bunlar rahatlıkla Katar’a ulaşabilir. Amerika da bunu bilmektedir.