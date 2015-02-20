IŞİD bu kez bateri yaktı!

Daha önce Suriye’de hâkimiyeti ele geçirdiği yerlerde müzik derslerini yasaklayan IŞİD, son dönemde tabanını genişlettiği Libya’da da müzik enstrümanlarını hedefine aldı. IŞİD militanları, ‘İslami olmadığı’ gerekçesiyle topladığı baterileri ateşe verdi. Hürriyet’te yer alan habere göre, Derne kentindeki bateri yakma eylemi IŞİD üyeleri tarafından görüntülenerek, internete de verildi. IŞİD, müzik ve müzisyenlere yönelik saldırgan davranışlarını daha önce de göstermişti. Müzik enstrümanı orgun Müslümanlara karşı hakaret olduğuna karar veren IŞİD, Suriye’de bunu çalan müzisyenlere sopalarla meydan dayağı atmıştı. IŞİD militanları, baskın yaptıkları yerlerde buldukları müzik aletlerini de parçalıyor.

İngiliz Telegraph gazetesinin haberinde Libya’da nüfuzu giderek artan ve burada hafta başında Mısır’ın hava operasyonlarına hedef olan IŞİD’in, Kuzey Afrika ülkesini Avrupa’ya sızma kapısı olarak kullanmayı amaçladığı ifade edildi.