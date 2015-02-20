T24 LogoT24 Logo
Gündem

IŞİD bu kez bateri yaktı!

IŞİD, hayatın neredeyse her alanını kapsayan yasaklarını güçlendiği bölgelere de taşıyor

20 Şubat 2015 09:36

Daha önce Suriye’de hâkimiyeti ele geçirdiği yerlerde müzik derslerini yasaklayan IŞİD, son dönemde tabanını genişlettiği Libya’da da müzik enstrümanlarını hedefine aldı. IŞİD militanları, ‘İslami olmadığı’ gerekçesiyle topladığı baterileri ateşe verdi. Hürriyet’te yer alan habere göre, Derne kentindeki bateri yakma eylemi IŞİD üyeleri tarafından görüntülenerek, internete de verildi. IŞİD, müzik ve müzisyenlere yönelik saldırgan davranışlarını daha önce de göstermişti. Müzik enstrümanı orgun Müslümanlara karşı hakaret olduğuna karar veren IŞİD, Suriye’de bunu çalan müzisyenlere sopalarla meydan dayağı atmıştı. IŞİD militanları, baskın yaptıkları yerlerde buldukları müzik aletlerini de parçalıyor.

İngiliz Telegraph gazetesinin haberinde Libya’da nüfuzu giderek artan ve burada hafta başında Mısır’ın hava operasyonlarına hedef olan IŞİD’in, Kuzey Afrika ülkesini Avrupa’ya sızma kapısı olarak kullanmayı amaçladığı ifade edildi.

 

ETİKETLER

ışidbateriyaktılibyahaber

İlgili Haberler

'Türkiye, IŞİD'e karşı muğlak bir tutuma sahip, müttefik kalamayız'

Fransa'da aşırı sağcı parti Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen, sınırlarının göçmenlere kapatılması gerektiğini söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24