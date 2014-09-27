'IŞİD bombardımanına katılan kadın F-16 pilotu ailesi tarafından reddedildi'

ABD’nin liderliğindeki hava saldırılarına Birleşik Arap Emirlikleri’nden katılan 2 F-16 pilotundan biri olan kadın Binbaşı Meryem el Mansuri’nin ailesi tarafından reddedildiği iddia edildi.

Milliyet'te yer alan habere göre, ülkesinin ilk kadın savaş pilotu olan Meryem’in ailesince kaleme alındığı öne sürülen açıklamada, Mansuri ailesinin IŞİD’i bombalayarak onlarca masum sivili öldüren genç pilotu reddettiği belirtildi.

Kararın tüm aile tarafından ortak alındığı vurgulanan açıklamada, 35 yaşındaki Meryem’in eylemlerinden aile üyelerinin sorumlu tutulmaması istendi.

Operasyon katıldığının açıklamasından kısa süre sonra sosyal medyada fenomene dönüşen ve ‘Lady Liberty’ (Bayan Özgürlük) lakabı takılan El Mansuri’ye evlilik teklifleri gelmeye başlamıştı.