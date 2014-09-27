T24 LogoT24 Logo
Dünya

'IŞİD bombardımanına katılan kadın F-16 pilotu ailesi tarafından reddedildi'

Birleşik Arap Emirlikleri'nden IŞİD operasyonuna katılan kadın F-16 pilotunun 'ailesi tarafından reddedildiği' iddia edildi

27 Eylül 2014 17:07

ABD’nin liderliğindeki hava saldırılarına Birleşik Arap Emirlikleri’nden katılan 2 F-16 pilotundan biri olan kadın Binbaşı Meryem el Mansuri’nin ailesi tarafından reddedildiği iddia edildi. 

Milliyet'te yer alan habere göre, ülkesinin ilk kadın savaş pilotu olan Meryem’in ailesince kaleme alındığı öne sürülen açıklamada, Mansuri ailesinin IŞİD’i bombalayarak onlarca masum sivili öldüren genç pilotu reddettiği belirtildi.

Kararın tüm aile tarafından ortak alındığı vurgulanan açıklamada, 35 yaşındaki Meryem’in eylemlerinden aile üyelerinin sorumlu tutulmaması istendi. 

Operasyon katıldığının açıklamasından kısa süre sonra sosyal medyada fenomene dönüşen ve ‘Lady Liberty’ (Bayan Özgürlük) lakabı takılan El Mansuri’ye evlilik teklifleri gelmeye başlamıştı.

ETİKETLER

kadınf16 pilotubirleşik arap emirlikleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24