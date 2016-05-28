"IŞİD bombacısı" ihbarıyla gözaltına alınan adamı sevgilisi şikâyet etmiş

Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’nde ’cinayet’ suçundan hükümlü olan ve cezasının son 1 yılını yarı açık cezaevinde çeken Abdülkadir K., izinli olarak önceki gün dışarı çıktığı sırada polis tarafından gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan "IŞİD adına canlı bomba eylemi yapacak" ihbarıyla gözaltına alınan Abdülkadir K.’yı, İstanbul’da yaşayan ve firar edeceğini düşündüğü için engellemek isteyen kız arkadaşının ele verdiği ortaya çıktı.

Abdülkadir K., 2008 yılında işlenen bir cinayetle ilgili olarak 2010 yılında tutuklandı. Cezasının 3’te birlik bölümü kalan Abdülkadir K., Akçakale Yarı Açık Cezaevi’ne nakledildi. Aynı zamanda üniversite öğrencisi olan Abdülkadir K. cezaevi yönetiminden sınava gireceğini söyleyerek izin istedi. Cezaevi yönetiminin izin verdiği Abdülkadir K. önceki gün cezaevinden çıktığı sırada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün IŞİD üyesi olarak İstanbul’da canlı bomba eylemine katılacağı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.

Sevgilisi ihbar etmiş

Gözaltına alınan Abdülkadir K.’nın yapılan araştırmada sınava girmeyeceği ve İstanbul’a gitmek üzere otobüs bileti aldığı da belirlendi. Akçakale İlçe JandarmaKomutanlığı’na götürülerek sorgulanan Abdülkadir K.’nın ailesinin yaşadığı evde de arama yapıldı ancak IŞİD’e yönelik herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Abdülkadir K. ise sorgulamasında İstanbul’a kız arkadaşının yanına gideceğini, IŞİD ile bağlantısı olmadığını ileri sürdü. Güvenlik güçlerince yapılan araştırmada Abdülkadir K.’nın canlı bomba eylemi yapacağı ihbarını da İstanbul’da yaşayan ismi açıklanmayan kız arkadaşının yaptığı ortaya çıktı.

İstanbul’da ifadesi alınan genç kız, erkek arkadaşı olan Abdülkadir K.’nın yanına geleceğini söyleyince firar edeceğini düşündüğünü ve engel olmak için IŞİD adına 'canlı bomba' eylemi yapacağını söylediği öğrenildi.

Jandarmadaki sorgulaması tamamlanan Abdülkadir K. ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.