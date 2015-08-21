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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD bin 600 yıllık manastırı buldozerlerle yıktı

Suriye'de ilerleyişini sürdüren IŞİD, ele geçirdiği Karyatayn şehrindeki tarihi bir manastırı yerle bir etti. IŞİD, manastırı yıkma gerekçesini de açıkladı.

21 Ağustos 2015 13:52


IŞİD mensupları, bu ayın başında ele geçirdikleri Karyatayn şehrinde bulunan Mar
Elian manastırını buldozerlerle yıktı. Cihatçılar, yıkma eyleminin görüntülerini
internette yayınladılar.

IŞİD'in yıkma gerekçesi

IŞİD, eyleme gerekçe olarak "manastırda Tanrının yanı sıra Aziz Elian'a
tapınılmasını" gerekçe gösterdi. Manastıra adını veren Aziz Elian, M.S. 3. yüzyılda
ölmüş, kilise tarafından aziz mertebesinde değerlendirilmişti.  
M.S. 4. yüzyılda yapımına başlanan manastır geçen yüzyıllarda sık sık
restorasyondan geçmişti. Manastır, Suriye Katolik Kilisesi'nin önde gelen merkezleri
arasında yer alıyordu. Aziz Elian'ın onuruna 9 Eylül'de düzenlenen kutlamalara her yıl
binlerce kişi katılıyordu.

Manastır rahibi Jacques Murad kaçırıldı
Manastır bir süre çatışmalardan kaçanlara ev sahipliği yaptı. Bunların büyük
kısmını
Müslümanlar oluşturuyordu. Manastır rahibi Jacques Murad, mayıs ayında kimliği
belirsiz kişilerce kaçırılmıştı. Eylemin ardında IŞİD'in bulunduğu tahmin ediliyor.
İtalyan cizvit rahip Paolo Dall'Oglio da iki yıl önce Suriye'de kaçırılmıştı.

Karyatayn'dan 110 kişi Rakka'ya götürüldü

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre, IŞİD Karyatayn'ı
ele geçirdikten sonra büyük kısmı Hrıstiyan 230 kişiyi kaçırdı. Bunlardan 48'i serbest
bırakıldı. Kaçırılan 110 kişinin IŞİD'in "başkent" ilan ettiği Rakka'ya götürüldüğü
tahmin ediliyor. Geri kalan 70 dolayında kişinin akıbeti ise belirsizliğini koruyor.

Suriye'nin kuzeyindeki antik Palmira kentini ele geçiren IŞİD kentin baş arkeoloğu
Halid Esad'ı öldürmüştü. Palmira'da uzun yıllardır sürdürdüğü araştırmalarıyla
bilinen
82 yaşındaki arkeolog Halid Esad'ın cesedi Palmira'nın harabelerine asılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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