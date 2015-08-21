IŞİD bin 600 yıllık manastırı buldozerlerle yıktı



IŞİD mensupları, bu ayın başında ele geçirdikleri Karyatayn şehrinde bulunan Mar

Elian manastırını buldozerlerle yıktı. Cihatçılar, yıkma eyleminin görüntülerini

internette yayınladılar.

IŞİD'in yıkma gerekçesi

IŞİD, eyleme gerekçe olarak "manastırda Tanrının yanı sıra Aziz Elian'a

tapınılmasını" gerekçe gösterdi. Manastıra adını veren Aziz Elian, M.S. 3. yüzyılda

ölmüş, kilise tarafından aziz mertebesinde değerlendirilmişti.

M.S. 4. yüzyılda yapımına başlanan manastır geçen yüzyıllarda sık sık

restorasyondan geçmişti. Manastır, Suriye Katolik Kilisesi'nin önde gelen merkezleri

arasında yer alıyordu. Aziz Elian'ın onuruna 9 Eylül'de düzenlenen kutlamalara her yıl

binlerce kişi katılıyordu.

Manastır rahibi Jacques Murad kaçırıldı

Manastır bir süre çatışmalardan kaçanlara ev sahipliği yaptı. Bunların büyük

kısmını

Müslümanlar oluşturuyordu. Manastır rahibi Jacques Murad, mayıs ayında kimliği

belirsiz kişilerce kaçırılmıştı. Eylemin ardında IŞİD'in bulunduğu tahmin ediliyor.

İtalyan cizvit rahip Paolo Dall'Oglio da iki yıl önce Suriye'de kaçırılmıştı.

Karyatayn'dan 110 kişi Rakka'ya götürüldü

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre, IŞİD Karyatayn'ı

ele geçirdikten sonra büyük kısmı Hrıstiyan 230 kişiyi kaçırdı. Bunlardan 48'i serbest

bırakıldı. Kaçırılan 110 kişinin IŞİD'in "başkent" ilan ettiği Rakka'ya götürüldüğü

tahmin ediliyor. Geri kalan 70 dolayında kişinin akıbeti ise belirsizliğini koruyor.

Suriye'nin kuzeyindeki antik Palmira kentini ele geçiren IŞİD kentin baş arkeoloğu

Halid Esad'ı öldürmüştü. Palmira'da uzun yıllardır sürdürdüğü araştırmalarıyla

bilinen

82 yaşındaki arkeolog Halid Esad'ın cesedi Palmira'nın harabelerine asılmıştı.