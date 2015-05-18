T24 LogoT24 Logo
Gündem

IŞİD, Bağdat'ın 110 kilometre yakınındaki Ramadi'yi ele geçirdi

Iraklı yetkililer, kentin kontrolünün tamamının örgütün eline geçtiğini doğruladı

18 Mayıs 2015 00:50

Irak’ta Enbar vilayetinin başkenti Ramadi'nin tamamı IŞİD'in kontrolüne geçti. Örgüt yayımladığı bir mesajla kenti ele geçirdiğini duyururken, Iraklı yetkililer de IŞİD’in iddiasını doğrulayarak kentin düştüğünü açıkladı. Başkent Irak’ın 110 kilometre batısındaki Ramadi’nin ardından IŞİD’in sıradaki hedefinin Bağdat olabileceği iddia ediliyor.

Örgütün mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Allah hilafetin askerlerinin tüm Ramadi'yi temizlemelerini sağladı."

Yerel kaynaklara göre, yerel polis ve ordu güçlerinin geri çekilmesi üzerine IŞİD, Ramadi'nin tamamında kontrolü sağladı.

Ramadi'yi ele geçiren IŞİD militanlarının kentteki benzin istasyonu ve birkaç hükümet binasını ateşe verdiği ileri sürüldü.

Öte yandan Irak Devlet Televizyonu, Başbakan Haydar el-İbadi'nin, Enbar'ı IŞİD'ten kurtarmak için kentin yerel hükümeti, aşiret liderleri ve din adamlarının talebi üzerine Haşdi Şabi güçlerinin diğer güvenlik güçleri ve Sünni aşiret güçleriyle örgüte karşı savaşması için Enbar'a girme talimatı verdiğini bildirdi.

Irak resmi televizyonunun haberine göre, İbadi, Enbar'ı IŞİD'ten kurtarmak için kentin yerel hükümeti, aşiret liderleri ve din adamlarının talebi üzerine Haşdi Şabi güçlerinin diğer güvenlik güçleri ve Sünni aşiret güçleriyle birlikte örgüte karşı savaşması için Enbar'a girme talimatı verdi.

Öte yandan Enbarlı bazı aşiret liderleri, düzenledikleri basın toplantısında Başbakan İbadi'den Haşdi Şabi'ye kente giriş emri verme çağrısında bulunmuştu.

ETİKETLER

ışidramadiırakbağdathaber

İlgili Haberler

IŞİD'in Ramadi'de 503 kişiyi infaz ettiği iddia edildi

Enbar Vilayet Meclisi Başkanı Yardımcısı Falih el-İsavi, Bağdat hükümetinin Ramadi'ye yolladığı askeri gücün yeterli olmadığını söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24