IŞİD, Bağdat'ın 110 kilometre yakınındaki Ramadi'yi ele geçirdi

Irak’ta Enbar vilayetinin başkenti Ramadi'nin tamamı IŞİD'in kontrolüne geçti. Örgüt yayımladığı bir mesajla kenti ele geçirdiğini duyururken, Iraklı yetkililer de IŞİD’in iddiasını doğrulayarak kentin düştüğünü açıkladı. Başkent Irak’ın 110 kilometre batısındaki Ramadi’nin ardından IŞİD’in sıradaki hedefinin Bağdat olabileceği iddia ediliyor.

Örgütün mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Allah hilafetin askerlerinin tüm Ramadi'yi temizlemelerini sağladı."

Yerel kaynaklara göre, yerel polis ve ordu güçlerinin geri çekilmesi üzerine IŞİD, Ramadi'nin tamamında kontrolü sağladı.

Ramadi'yi ele geçiren IŞİD militanlarının kentteki benzin istasyonu ve birkaç hükümet binasını ateşe verdiği ileri sürüldü.

Öte yandan Irak Devlet Televizyonu, Başbakan Haydar el-İbadi'nin, Enbar'ı IŞİD'ten kurtarmak için kentin yerel hükümeti, aşiret liderleri ve din adamlarının talebi üzerine Haşdi Şabi güçlerinin diğer güvenlik güçleri ve Sünni aşiret güçleriyle örgüte karşı savaşması için Enbar'a girme talimatı verdiğini bildirdi.

Irak resmi televizyonunun haberine göre, İbadi, Enbar'ı IŞİD'ten kurtarmak için kentin yerel hükümeti, aşiret liderleri ve din adamlarının talebi üzerine Haşdi Şabi güçlerinin diğer güvenlik güçleri ve Sünni aşiret güçleriyle birlikte örgüte karşı savaşması için Enbar'a girme talimatı verdi.

Öte yandan Enbarlı bazı aşiret liderleri, düzenledikleri basın toplantısında Başbakan İbadi'den Haşdi Şabi'ye kente giriş emri verme çağrısında bulunmuştu.