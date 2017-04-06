'IŞİD, Avrupa'da İHA'lar ile saldırılar düzenleyebilir'

Hollanda Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörü (NCTV) Dick Schoof, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün Avrupa'da, "drone" adı verilen İHA'lar ile bombalı saldırılar düzenleyebileceği uyarısında bulundu.

3 ayda bir güncellenen "terör tehdidi analizini" açıklayan Schoof, IŞİD'in Suriye ve Irak'ta bomba yüklü İHA'lar ile saldırılar gerçekleştirdiğini belirterek, "IŞİD'in yenilikçi becerisi, kaygılanmamız için önemli gerekçe" dedi.

Schoof, bu yöntemin IŞİD'e ait medya kanallarında övüldüğü için Batı ülkelerindeki cihatçılara ilham kaynağı olabileceğine dikkati çekti.

Hollandalı yetkili, IŞİD tarafından kontrol edilen Avrupa'daki küçük hücrelerin bu yöntemle Avrupa'da saldırılarda bulunabilecekleri endişesini dile getirdi.

Ulusal koordinatöre göre, tehdidin önemli bir bölümü Avrupa'daki kişi ya da küçük hücreleri yönlendiren IŞİD'e bağlı "dışardan saldırı birliklerinden" kaynaklanıyor.

Geçen yıl Batı ülkelerinde yaşanan 22 saldırıdan 19'unun "tek kişilik eylemler" olarak gerçekleştiğini vurgulayan Dick Schoof, bunların tamamının IŞİD'le iletişim bulunduğunu söyledi.

Dick Schoof, aileleri ile birlikte cihatçı gruplara katılmak için Suriye'ye giden Avrupalı çocukların, heri dönmeleri halinde ciddi tehdit oluşturacaklarını da vurguladı.

Tehdit analizinde, geçen ay Türkiye ile yaşanan diplomatik krize de yer verildi. Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörü Schoof, diplomatik kriz ve anayasa değişikliği referandumu nedeniyle Hollanda'da yaşayan Türkiyeliler arasında yaşana gerilime dikkati çekti.

Özellikle referandum nedeniyle Türkiyeli göçmenler arasındaki farklı grupların karşı karşıya gelebileceklerini belirten Schoof, "Çünkü anayasa değişikliği referandumunda "Hayır" oyu verenler 'terörist olmakla' suçlanıyor" dedi.

Dick Schoof, Hollanda'nın Türk bakanlara yönelik sert yaptırım nedeniyle Türkiyeli göçmenler arasında "Hollanda karşıtlığının" artabileceği uyarısında da bulundu.