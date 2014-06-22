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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD Anbar'da hâkimiyetini artırdı

Radikal İslamcı Irak Şam İslam Devleti Irak’ın batısındaki birçok kentte kontrolü ele geçirdi. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry Irak krizi ile ilgili görüşmelerde bulunmak üzere bugün Ürdün’e gidiyor.

22 Haziran 2014 15:17


Amerikan CNN televizyonunun, Irak ordusundan edindiği bilgilere göre IŞİD Irak'ın batısındaki Rava, Ana, Kaim ve Rutba kentlerini ele geçirdi. Bu kentler IŞİD'in zaten bir süredir güçlü olduğu Anbar bölgesi içerisinde yer alıyor. Nusra Cephesi ve Özgür Suriye Ordusu'nun en batıdaki Kaim sınır hattında kontrolü altında olan geçiş noktalarını bir süre önce terk ettiği belirtiliyor. IŞİD'in bu noktaları ele geçirdiği ve bu sayede Irak ile Suriye arasındaki sınır üzerinde hâkimiyetini güçlendirdiği kaydediliyor.

IŞİD, güçlerini Suriye'nin Rakka bölgesinden birkaç ay önce Anbar bölgesine kaydırmıştı. Bölgenin doğusundaki Felluce kenti Irak ordusunun cephanelikleriyle birlikte ocak ayında IŞİD'in eline geçmişti.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry bugün Mısır'a gitti. Kerry'nin Suriye ve Irak'taki durumla ilgili temaslarda bulunmak üzere Ürdün'e geçmesi bekleniyor. Kerry Ürdün Dışişleri Bakanı Nasır Cudeh ile görüştükten sonra Brüksel'de düzenlenecek NATO dışişleri bakanları toplantısına katılacak ve Paris'te Körfez ülkelerinin temsilcileriyle bir araya gelecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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