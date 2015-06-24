IŞİD Almanya'dan kadın topluyor



Alman iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı verilerine göre, Almanya’dan terör örgütü IŞİD’e katılan kadınların sayısı artıyor. Buna göre şimdiye dek Almanya’dan 700 kişi savaş bölgelerine gitti, bunların 100’ü kadındı.

IŞİD’e katılanların sayısı nisan ayında 680, 2014 yılı sonu itibariyle de 550 olarak tespit edilmişti. Almanya’dan Irak ya da Suriye’ye gidip orada ölenlerin sayısı ise iki ay kadar önce 85 olarak tahmin edilirken, bu sayının yüze yükseldiği belirtiliyor.

Anayasayı Koruma Teşkilatı, çatışma bölgelerine giden kadınların yarısından fazlasının 25 yaşından küçük, yüzde 15’inin de reşit bile olmadığına dikkat çekti. Teşkilat, istatistiklerde sadece "cihada" katılmak amacıyla seyahat eden kadınların sayısının dikkate alındığını, bunlar arasında IŞİD militanlarının eşlerinin bulunmadığını da bildirdi.

İç istihbarat verilerine göre, savaşmak için bölgeye gidenlerin üçte biri Almanya’ya geri döndü. Bunların yarısından fazlasında savaş tecrübesi edindiğine dair bulgular tespit edildi, söz konusu kişiler çok tehlikeli olarak kabul ediliyor.

IŞİD'e yardım eden kadın ceza

Bu arada Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi, 26 yaşındaki Karolina R. adlı kadını IŞİD terör örgütüne yardım suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum etti. 23 yaşındaki diğer sanık Ahmed-Sadık M.'e verilen bir yıl 9 aylık hapis cezası ise tecil edildi.

Mahkeme verilerine göre Polonya asıllı Alman Karolina R., imam nikahı ile evlendiği IŞİD militanı Fared S. ve oğulları ile birlikte 2013 yılında Suriye’ye giderek bir kaç hafta orada yaşadı. Suriye'de radikal İslamcı görüşleri benimseyen genç kadın, Almanya'ya döndükten sonra Müslümanlar arasında bağış toplayarak yaklaşık 5 bin 100 euroluk miktarı Fared S. ve diğer IŞİD militanlarına havale etti.

Cezası tecil edilen ikinci sanığın ise iki vakada havale işlemlerine yardım ettiği belirtiliyor. Hükümlülerin kararı temyize götürme hakları bulunuyor.