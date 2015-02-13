IŞİD Afganistan'ı da tehdit ediyor



Afganistan'ın batısındaki Farah eyaletinin Eyalet Konseyi Başkanı Farid Bakhtwar, “IŞİD artık Afganistan'da da aktif” diyerek, DW'ye açıklamasında örgütün Afganistan'da da güçlenme eğiliminde olduğunu doğruladı. Bakhtwar, örgütün yeni savaşçılar kazandığını, bazı eski Taliban örgütü üyelerinin de örgüte katıldığını belirtti.

Afganistan'ın yeni başbakanı Eşref Gani de Münih Güvenlik Konferansı'ndaki konuşmasında IŞİD'e istinaden, “Terörün küresel ekolojik sistemi”nden söz ederek bu ekolojik sistem içierisinde Afganistan'ın merkezi bir rol oynadığını söyledi. Gani, “Bu gerçeği unutur ve dikkatimizi diğer bölgelere yönlendirirsek ağır sonuçlarla karşılaşabiliriz” dedi.

Batı'ya sinyal

Uluslararası Kriz Grubu'ndan Afganistan uzmanı Graeme Smith, Gani'nin uyarısının ardında iki neden olabileceğini belirtiyor. Smith bir yandan Gani'nin uluslararası birliklerin çekilmesinin ardından Afganistan'ı unutturmamaya çalıştığını, diğer yandan da Afganistan topraklarında Taliban'dan daha da radikal terör oluşumlarının türemesinden endişe ettiğini ifade ediyor.

Peki, Afganistan'da gerçekten de IŞİD'in genişleyerek, yayılması tehlikesi var mı? Smith Afganistan hükümeti içindeki görüşlerin de farklılık gösterdiğini ifade ederek şunları söylüyor: “Bazıları bu tehdidi olduğundan daha küçükmüş gibi göstermeye çalışıyor, diğerleri ise IŞİD tehdidini uluslararası mali kaynaklardan daha fazla yararlanmanın bir yolu olarak görüyor.”

Kabil'deki Bölgesel Araştırmalar Merkezi'nin Yöneticisi Abdül Gafur Lival, Afganistan hükümetinin bu tehlikeyi abartmasının kendisini şaşırtmayacağını belirtiyor. Ancak Lival, IŞİD'in Afganistan ve bütün bir bölge için gerçek bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekiyor.

IŞİD ile Taliban arasındaki ideolojik farklar

Afganistan uzmanı Graeme Smith, Afganistan'dan gelen bilgilere dayanarak, IŞİD bayrağı altında bazı grupların Afganistan'da eylemler yaptığını söylüyor. Bunların bazılarının çok sayıda, hatta yüzlerce üyesi olduğunu belirtiyor. Fakat uzmana göre, Afganistan güvenlik güçleri açısından IŞİD bugüne kadar büyük bir güvenlik tehdidi olarak görülmedi. “Her yıl binlerce asker ve polis Taliban'la çatışmalarda hayatını kaybediyor" diyen Smith, Taliban'ın hâlâ Afganistan'da en büyük tehdit olduğunu belirtiyor.

Afganistan eski Dışişleri Bakanı Vekil Ahmed Mütevekkil, her iki örgütün de Amerikan karşıtı tutumunun IŞİD ile Taliban'ı yakınlaştırabileceğini belirtiyor. Mütevekkil sözlerini şöyle sürdürüyor: “Taliban bağımsız bir Afganistan için mücadele ediyor. Bu IŞİD'in amacı değil. Kültürel ve dini farklar var.” Mütevekkil'e göre, IŞİD'in ülkede silahlı varlığı iki örgüt arasında silahlı çatışmalara yol açabilir.