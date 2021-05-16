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Dünya

IŞİD, Afganistan'da 12 kişinin öldürüldüğü cami saldırısının sorumluluğunu üstlendi

16 Mayıs 2021 12:27

Afganistan’ın başkenti Kabil’de geçen hafta cuma namazında bir caminin içinde düzenlenen ve en az 12 kişinin öldüğü bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi. 

Reuters'ın aktardığı habere göre,  IŞİD, Telegram'daki Neshir haber ajansı üzerinden yaptığı açıklamada 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Kabil polis sözcüsü, patlayıcıların camiye namazdan önce yerleştirildiğini ve konuyla ilgili bir soruşturma başlatıldığını bildirmişti. 

Ramazan Bayramı nedeniyle Afganistan hükûmetiyle üç gün süren ilan eden Taliban da saldırıyı kınadı.

 

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