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Dünya

“IŞİD adına savaşanlar ülkeye geri alınmamalı”

İstanbul, 7 Aralık (DHA) – Birleşik Krallık Savunma Bakanı Gavin Williamson, IŞİD için savaşan Birleşik Krallık vatandaşlarının ülkeye geri alınmaması gerektiğini söyledi

07 Aralık 2017 16:19

İstanbul, 7 Aralık (DHA) – Birleşik Krallık Savunma Bakanı Gavin Williamson, IŞİD için savaşan Birleşik Krallık vatandaşlarının ülkeye geri alınmaması gerektiğini söyledi.
Savunma Bakanı Williamson, IŞİD adına savaşmak için ülkeyi terkeden vatandaşlarını geri alınmamasını söyledi ve ekledi, “Ölü bir terörist ülkeye zarar veremez.”
Williamson, Birleşik Krallık sokaklarına yıkım ve katliam getirme niyetinde olan kişilerin “avlandığını” ve “etkisiz hale getirildiğini” söyledi.
Kraliçe’nin Konseyi, Terör Yasaları Bağımsız Denetim Otoritesi’nden Max Hill, IŞİD’e katıldıktan sonra ülkeye geri dönmek isteyenlerin yargılanması durumunda bir neslin kaybedileceğinin altını çizerek, genç ve naif bireylerin topluma yeniden kazandırılması gerektiğini söyledi.
Bu açıklamaya karşın Williamson, silahlı birimlerin küresel bir çalışma yürüterek cihatçıların Birleşik Krallığa dönüşlerini engellediklerini duyurdu.
Daily Mail gazetesine konuşan Williamson, “Tehlikeyi etkisiz hale getirme görevimiz, ne bu yıl ne önümüzdeki yıl sonra erecek, bu bizim takip halinde olmamızı gerektiren bir görev” dedi.
Geçtiğimiz altı yıl boyunca süren çatışmalara katılmak için terörist gruplara Birleşik Krallık’tan çok sayıda vatandaşın katıldığı biliniyor.

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