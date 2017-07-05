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"IŞİD 'Adalet Yürüyüşü'ne saldırıcak" ihbarına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı

Kılıçdaroğlu, provokasyon uyarısı yapmıştı

05 Temmuz 2017 16:59

Terör örgütü IŞİD'in, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü"ne yönelik olarak saldırı düzenleyeceği iddia edildi. İddiaya ilişkin olarak bir kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir eve sabah saatlerinde düzenlenen baskınla gözaltına alınan IŞİD şüphelisi Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerine teslim edildi. Şüphelinin, kortejin içine araçla dalacağı iddia edildi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde Ankara Güvenpark'tan başlatılan yürüyüş, bugün (5 Temmuz 2017) yirmi birinci gününe girdi. 420 kilometrelik yürüyüş kapsamında yaklaşık 353 kilometre yol katedildi. 

 

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