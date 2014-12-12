'IŞİD, ABD'li gazeteci James Foley’in cesedini 1 milyon dolara satışa çıkardı'

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün, dünyayı şok edecek bir eylemle daha adını duyurmaya çalıştığı öne sürüldü. IŞİD, Ağustos ayında infaz ettiği ABD'li gazeteci James Foley’in (fotoğrafta) cesedini 1 milyon dolar karşılığında satışa çıkardı.

Alman gazetesi Bild’in haberine göre, örgütün cesetlerden dahi para kazanmak istediğini savunurken, bu korkunç girişimi bazı aracı kişilerle Türkiye-Suriye sınırından ‘Buzzfeed News’ muhabirine ulaştırarak, cesetten para elde edebilmek için dünyaya duyurmak istediğini yazdı.

Elinde tuttuğu Batılı rehinelerden ilk öldürdüğü kişinin James Foley olduğunu da haberinde hatırlatan gazete, IŞİD’in nasıl bir acımasız terör örgütü olduğuna vurgu yaptı.

IŞİD’in, satışa çıkardığı James Foley’in cesedine alıcı bulması halinde, cesedin adı geçen kişiye ait olduğunu ispatlayacak DNA örneğini de verebileceğini ve cesedi de Türkiye sınırından teslim edebileceği haberde kaydedildi.

Alman gazetesi para için neler yapabileceğini böylece göstermiş olan IŞİD’in, şimdiye kadar 15 Batılı rehineyi serbest bıraktığına da ayrıca haberinde yer verdi.