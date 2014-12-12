T24 LogoT24 Logo
Dünya

'IŞİD, ABD'li gazeteci James Foley’in cesedini 1 milyon dolara satışa çıkardı'

IŞİD'in cesetlerden dahi para kazanmak istediği öğrenildi

12 Aralık 2014 11:54

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün, dünyayı şok edecek bir eylemle daha adını duyurmaya çalıştığı öne sürüldü. IŞİD, Ağustos ayında infaz ettiği ABD'li gazeteci James Foley’in (fotoğrafta) cesedini 1 milyon dolar karşılığında satışa çıkardı.

Alman gazetesi Bild’in haberine göre, örgütün cesetlerden dahi para kazanmak istediğini savunurken, bu korkunç girişimi bazı aracı kişilerle Türkiye-Suriye sınırından ‘Buzzfeed News’ muhabirine ulaştırarak, cesetten para elde edebilmek için dünyaya duyurmak istediğini yazdı.

Elinde tuttuğu Batılı rehinelerden ilk öldürdüğü kişinin James Foley olduğunu da haberinde hatırlatan gazete, IŞİD’in nasıl bir acımasız terör örgütü olduğuna vurgu yaptı.

IŞİD’in, satışa çıkardığı James Foley’in cesedine alıcı bulması halinde, cesedin adı geçen kişiye ait olduğunu ispatlayacak DNA örneğini de verebileceğini ve cesedi de Türkiye sınırından teslim edebileceği haberde kaydedildi.

Alman gazetesi para için neler yapabileceğini böylece göstermiş olan IŞİD’in, şimdiye kadar 15 Batılı rehineyi serbest bıraktığına da ayrıca haberinde yer verdi.

ETİKETLER

ışidcesetlerjames foleysatışa çıkardıpara kazanmakalmanbildgazeteci

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24