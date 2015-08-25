IŞİD 51 Suriye askerini öldürdü



Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre, IŞİD Halep'in doğusunda bulunan Kuveyres Askeri Üssü'nü ele geçirmek için saldırılarını yoğunlaştırdı. IŞİD'in bomba yüklü araçlarla düzenlediği baskında 40'ı subay 51 Suriyeli askerin öldüğü belirtildi. Saldırıda birçoğu yönetici pozisyonunda 62 IŞİD mensubunun da hayatını kaybettiği açıklandı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, rakam ve verilerini Suriye'de görev yapan doktor ve aktivistlerden elde ediyor.

Birleşmiş Billetler Güvenlik Konseyi (BMGK), IŞİD militanlarının eşcinsellere katliamlarını dün görüşmüş, gayrıresmi toplantıda IŞİD’ten kaçan Irak ve Suriyeli eşcinseller de hazır bulunmuştu. Irak ve Suriye'den eşcinseller, toplantıda yaşadıklarını aktarmış, Uluslararası Gey ve Lezbiyen İnsan Hakları Komisyonu’ndan (IGHLRC) Jessica Stern de toplantıda söz almıştı.

Antik kenti yok ediyorlar

IŞİD'in kontrolünü mayıs ayında ele geçirdiği antik kent Palmira'da tarihi yok etmeye devam ettiği bildirilmişti. Suriye Tarihi Eserler Kurumu Başkanı Mamun Abdulkerim, Palmira'da bulunan Baal Şamin tapınağının patlayıcılarla havaya uçurulduğunu açıklamıştı. Palmira, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) dünya mirası listesinde yer alıyor.

IŞİD terörü yayılıyor

Irak ve Suriye'de geniş kesimler IŞİD'in kontrolü altında bulunuyor. ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon, IŞİD'e karşı her iki ülkede hava saldırıları başlatmıştı. IŞİD başta Libya, Yemen, ve Mısır olmak üzere bir dizi Müslüman ülkede faaliyette bulunuyor.