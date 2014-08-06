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Dünya

IŞİD, 500 Yezidi kadını cariye yaptı

Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Yezidilerden 500 kişiyi öldürdüğü, 500 kadını da esir aldığı öğrenildi

06 Ağustos 2014 00:28

Irak Parlamentosu Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden (KYB) Yezidi Milletvekili Feyyan Dahil, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, "IŞİD, Musul'un Sincar ilçesinde, Yezidilerden 500 kişiyi öldürdü, 500 kadını da cariye olarak esir aldı. Kadınları Telafer'e yakın bölgelere götürdü" dedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Yezidilere karşı soykırım uyarısında bulunan Dahil, "Yezidilik dini IŞİD'in elinde yok ediliyor. IŞİD kontrol altına aldıktan sonra Sincar'dan 30 bin Yezidi aile zorla göç etti. Göç ettikleri bölgelerdeki kötü insani koşullar nedeniyle 70 çocuk ile yaşlı ve kadınlardan oluşan 100 kişi hayatını kaybetti" diye konuştu.

Dahil, Bağdat'taki merkezi hükümet ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY), Yezidilileri yaşadıkları bu kötü durumlardan kurtarma çağrısında bulundu.

Ateş, güneş ve suyun kutsal sayıldığı bir inanç şekline mensup olan Yezidiler, daha çok Irak'ın Musul ve Duhok şehirlerinde yaşıyorlar. Irak'taki sayılarının 500 bin olduğu ifade ediliyor.

Bir süredir çatışmaların ve otorite boşluğunun yaşandığı Irak'ta, IŞİD öncülüğündeki silahlı gruplar, Musul ve Tikrit gibi bazı kentlerde kontrolü ele geçirmiş, çatışmalar yüzünden yaklaşık 1 milyon sivil, bölgeden göç etmek zorunda kalmıştı.

IŞİD'in başını çektiği silahlı grupların, Yezidi Kürtlerin yaşadığı Sincar ilçesini ele geçirmesi nedeniyle de binlerce Yezidi, bölgeden kaçarak Duhok ve Erbil'e sığınmıştı.

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