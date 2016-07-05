IŞİD, 400 kişiyle Gaziantep'i işgal etmeyi planlamış!

100 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Tren Garı katliamına ilişkin iddianameden IŞİD’in Gaziantep’i ele geçirme planı ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı 500 sayfalık iddianamede yer alan ve IŞİD’in Antep Emiri Yunus Durmaz’ın, “şeyhim” dediği İlhami Balı’ya gönderdiği mesajda, Gaziantep’i işgal planından bahsettiği belirlendi. Mesajında gizlilik uyarısı yapan Durmaz “3 ayda 400 kardeşin ve bununla beraber askeri malzemenin buraya yığılması zor olduğunu” söyleyerek, aceleci davranılmasının hata getireceğini iddia etti. Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, yapılanırken “hedef şaşırtılarak hazırlığın PKK’ye karşı Müslümanları korumak amaçlı olduğunun söylenmesi”ni öneren Durmaz, harekete geçme zamanı ile örgütlenme şeklini şöyle açıkladı.

5 işyerinde 250 kişi

“Şu an Antep’te yalnızca Arapların çalıştığı işler var. Ayyakabıcılık gibi terlikçilik gibi içerde takriben 50 tane adam çalışıyor. Türklerden dikkat çekmeyecek biri gelir, iki katlı bir yer tutar, işyerini açar ve içerde yalnız Arabları çalıştırarak en az 50 kişiyi barındırır. Böylelikle işyeri adı altında kardeşleri saklarız. Bunun gibi 5 yer açarsak işimizi görür.” Ayrıca yalnızca Arabların kaldığı binalar olduğunu, bunların yıllık kiralanarak “kardeşlerin” konulabileceğini söyleyen Durmaz, “Misal ben arabların binasında oturuyorum. Binada 38 tane daire var. Her birinde enaz 4 kişi kalır. Bu da demek olur ki en az 110 kişi saklanabilir.”

Malzemeleri saklayın

Alınan askeri malzemelerin acil lazım olmayanlarının gömülmesi ve amel (eylem) günü çıkartılmasını isteyen Durmaz, “sadece amel günü patlatılması şartıyla alabilen bütün kardeşlerin (eylemcilerin) araç alıp askeri tarafa teslim etmesi ve onların da patlayıcılarının hazırlanması. Bu şekliyle araba almayı kabul eden en az 10 kardeş biliyorum ve bunlar 2’şer tane araba alabilirler” dedi.

150 kişiye maaş

Notlarda IŞİD’in Gaziantep hücrelerine bağlı 150 kişiye canlı bomba, bombalı saldırı ve silahlı eğitim verdiği, bu kişileri düzenli maaşa bağladığı, 120 dolar ile 690 dolar arasında değişen miktarda maaş verdiği de kaydedildi. Yunus Durmaz’ın IŞİD’in Suriye’deki komuta merkezinde 50 bin ile 100 bin dolar arasında para aldığı, yaptığı harcamaları tek tek kaleme alarak bildirimde bulunduğu da belirlendi. Gar saldırısında kendini patlatan Yunus Emre Alagöz’e de 120 dolar harçlık verdiği de listede yer alıdı. Gider taplosunda aylık 40 ila 73 kişi arasında değişen IŞİD militanlarına 25 bin dolara yakın maaş ödediği belirtildi.