IŞİD, 305 kişinin hayatını kaybettiği saldırının düzenlendiği köydekileri 'uyarmış'

Çeviri: Gonca Tokyol

Mısır’da geçen hafta düzenlenen terör saldırısında 305 kişinin hayatını kaybettiği Al Rawda köyü sakinleri, IŞİD’in daha önce köyün yaşlılarını güvenlik güçleriyle işbirliği yapmaya son vermeleri ve Sufi ibadet ritüellerini yasaklamaları konusunda uyardığını belirtti.

Associated Press’in haberine göre en son saldırıdan bir hafta önce köye gelen militanlar, Müslümanların peygamberi Muhammed’in doğumgünü olarak kabul edilen 29-30 Kasım’da Sufi ibadeti gerçekleştirilmemesi uyarısında bulundu. Köylüler ve güvenlik güçleri, militanların askerlerle işbirliği yapılmaması ve Sufi inancının terk edilmesini talep eden bildiriler de dağıttığını ifade etti.

Sina yarımadasındaki silahlı gruplarla ilgili çalışmalar yapan Ahmed Saqr, militanların Sufiler tarafından merkez olarak kullanılan camiyi açık bir şekilde hedef gösterdiğini belirterek buna rağmen önlem alınmamış olmasının “güvenlik kurumlarında kimlerin çalıştığına dair soru işaretlerini artırdığını” söyledi.

AP’ye konuşan üniversite öğrencisi Mohammed Ibrahim de 3 hafta önce üç militanın güvenlik güçlerine teslim edilmesi sonrasında IŞİD’lilerin köye gelerek insanları güvenlik güçleriyle işbirliği yapılmaması konusunda uyardığını aktardı. Al Rawda köyünde yaşayan Muhammed Derviş de militanların geçen yıl iki kez köyün lideri Şeyh Hüseyin El Jerirr’in evine geldiğini belirterek, “Sufi ibadetleri düzenlememesi için onu tehdit ettiler ve geçen hafta da motorsikletlerle gelerek burada yaşayanlardan Sufi ritüellerine katılmamalarını istediler” dedi.

Mısır’ın Sina yarımadasının kuzeyindeki köyde, cuma namazı öncesi gerçekleşen saldırıda 27’si çocuk 305 kişi hayatını kaybetmiş, 128 kişi de yaralanmıştı. IŞİD bayrağı taşıdığı belirtilen saldırganlar cemaate ilk olarak bombalarla saldırmış, ardından da gelişigüzel ateş açmıştı.