T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

IŞİD 300’den fazla fabrika işçisini kaçırdı

IŞİD'in Şam'da 300’den fazla fabrika işçisini kaçırdığı Suriye tarafından doğrulandı.

07 Nisan 2016 23:06


Suriye'nin resmi haber ajansı Sana, IŞİD'in Şam yakınlarındaki Bediye çimento fabrikasına saldırarak aralarında işçi ve yöneticilerin bulunduğu 300'den fazla fabrika çalışanının kaçırıldığı haberini doğruladı.

'İşçiler bilinmeyen bir yere götürüldü'

Fabrika yetkililerinin Sanayi Bakanlığı'nı aradığı ve rehinecilerle henüz irtibat kurulamadığını bildirdiği de haber verildi. Fabrika işçileri hafta başında Dumeyr kenti yakınlarında kaçırılmıştı. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 'onlarca çalışanın IŞİD tarafından bilinmeyen bir yere götürüldüğünü' açıklamıştı.

Elektrik santrali ve Dumeyr askeri havaalanına saldırı

Hafta başında IŞİD Şam ve çevresinde hükümet güçlerine karşı operasyon başlatmış, Şam'ın kuzeydoğusunda, aralarında Tişrin elektrik santralı ve Dumeyr askeri havaalanının da bulunduğu birçok hedefe saldırmıştı. Suriye yönetiminden yapılan açıklamada, saldırıları başlatan tüm IŞİD militanlarının öldürüldüğünü bildirdi.

Saldırılar, Suriye ordusu ve müttefiklerinin antik kent Palmira'yı IŞİD'in elinden geri almasından iki hafta sonra düzenlendi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

IŞİDSuriyeSana IŞİDBediyeSanayi BakanlığıDumeyrHakları GözlemeviTişrinPalmira IŞİDDeutsche Welle Türkçe Afp/rtr

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24