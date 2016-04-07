IŞİD 300’den fazla fabrika işçisini kaçırdı



Suriye'nin resmi haber ajansı Sana, IŞİD'in Şam yakınlarındaki Bediye çimento fabrikasına saldırarak aralarında işçi ve yöneticilerin bulunduğu 300'den fazla fabrika çalışanının kaçırıldığı haberini doğruladı.

'İşçiler bilinmeyen bir yere götürüldü'

Fabrika yetkililerinin Sanayi Bakanlığı'nı aradığı ve rehinecilerle henüz irtibat kurulamadığını bildirdiği de haber verildi. Fabrika işçileri hafta başında Dumeyr kenti yakınlarında kaçırılmıştı. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 'onlarca çalışanın IŞİD tarafından bilinmeyen bir yere götürüldüğünü' açıklamıştı.

Elektrik santrali ve Dumeyr askeri havaalanına saldırı

Hafta başında IŞİD Şam ve çevresinde hükümet güçlerine karşı operasyon başlatmış, Şam'ın kuzeydoğusunda, aralarında Tişrin elektrik santralı ve Dumeyr askeri havaalanının da bulunduğu birçok hedefe saldırmıştı. Suriye yönetiminden yapılan açıklamada, saldırıları başlatan tüm IŞİD militanlarının öldürüldüğünü bildirdi.

Saldırılar, Suriye ordusu ve müttefiklerinin antik kent Palmira'yı IŞİD'in elinden geri almasından iki hafta sonra düzenlendi.