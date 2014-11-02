IŞİD 225 bin dolara çalışacak petrol yöneticisi arıyor

IŞİD ele geçirdiği petrol rafinerileri için 225 bin dolar maaşla çalışacak bir yönetici arıyor.

İngiliz The Times'ın habere göre, örgüt, geçtiğimiz Haziran ayında Irak’taki rafinerilerde yaşanan bir dizi ölümcül kazanın ardından buraları yönetecek ve yaşanan kayıpların önüne geçecek bir yönetici arayışına girdi.

IŞİD’in petrol gelirlerinin yaz başında kara borsada günlük 3 milyon dolar olduğu öngörülürken, şimdilerde örgütün petrol kazancının üçte iki oranında azaldığı ve daha da düşeceği tahmin ediliyor.

Örgüt, yıllık 225 bin dolar maaş verilecek olan yöneticiyi Kuzey Afrika’ya kadar olan bir bölgede arıyor. Dubai merkezli danışmanlık şirketi Manaar Energy'den Robet Mills, “İdeolojik olarak kendilerine uygun olan profesyonelleri arıyorlar” derken vaad edilen maaşın çok da yeterli olmadığını söylüyor.