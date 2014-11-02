T24 LogoT24 Logo
Dünya

IŞİD 225 bin dolara çalışacak petrol yöneticisi arıyor

IŞİD’in petrol gelirlerinin yaz başında kara borsada günlük 3 milyon dolar olduğu öngörülüyor

02 Kasım 2014 16:51

IŞİD ele geçirdiği petrol rafinerileri için 225 bin dolar maaşla çalışacak bir yönetici arıyor.

İngiliz The Times'ın habere göre, örgüt, geçtiğimiz Haziran ayında Irak’taki rafinerilerde yaşanan bir dizi ölümcül kazanın ardından buraları yönetecek ve yaşanan kayıpların önüne geçecek bir yönetici arayışına girdi.

IŞİD’in petrol gelirlerinin yaz başında kara borsada günlük 3 milyon dolar olduğu öngörülürken, şimdilerde örgütün petrol kazancının üçte iki oranında azaldığı ve daha da düşeceği tahmin ediliyor.

Örgüt, yıllık 225 bin dolar maaş verilecek olan yöneticiyi Kuzey Afrika’ya kadar olan bir bölgede arıyor. Dubai merkezli danışmanlık şirketi Manaar Energy'den Robet Mills, “İdeolojik olarak kendilerine uygun olan profesyonelleri arıyorlar” derken vaad edilen maaşın çok da yeterli olmadığını söylüyor.  

 

ETİKETLER

ışidpetrol rafineleriele geçirdiyönetici arıyormaaşaylık225 bin dolarörgüt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24