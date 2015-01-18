IŞİD 200 Ezidiyi serbest bıraktı



Kürt Peşmerge güçlerinin verdiği bilgilere göre serbest bırakılanlar arasında kadınlar, çocuklar, yaşlılar, hasta durumda olanlar bulunuyor. Ezidilerin, Ninova bölgesinden Kerkük kentine getirilerek burada serbest bırakıldığı belirtiliyor.

Ezidi aktivist Hıdır Domli serbest bırakılanların sayısının 350'yi bulduğunu ileri sürdü. Domli, IŞİD'in esirleri yük olarak gördüğünü ve daha fazla beslemek istemediğini, bu nedenle bıraktığını belirtti.

Uluslararası Af Örgütü IŞİD'in yüzlerce Ezidi kadını seks kölesi olarak kullandığına dair bir rapor yayınlamıştı. Raporda mağdurların bazılarının aşağılamalara dayanamayarak intihar ettiğine yer verilmişti.