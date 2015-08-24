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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD 2 bin yıllık tapınağı havaya uçurdu

Terör örgütü paha biçilmez tarihi eserleri birbiri ardına yıkmaya devam ediyor. Palmira antik kentinde bulunan bir tapınak havaya uçuruldu.

24 Ağustos 2015 12:00


IŞİD, kontrolünü mayıs ayında ele geçirdiği antik kent Palmira'da tarihi yok etmeye devam ediyor. Suriye Tarihi Eserler Kurumu Başkanı Mamun Abdulkerim'in açıklamasına göre, Palmira'da bulunan Baal Şamin tapınağı patlayıcılarla havaya uçuruldu. Palmira, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) dünya mirası listesinde yer alıyor.

Havaya uçurulan Baal Şamin tapınağı M.S. 17'de inşa edildi. Roma İmparatoru Hadrianus döneminde, M.S. 130'da genişletildi.

Tarihi manastır buldozerle yerle bir oldu

IŞİD mensupları, bu ayın başında ele geçirdikleri Karyatayn şehrinde bulunan bin 600 yıllık Mar Elian manastırını da geçen hafta buldozerlerle yıkmıştı. Cihatçılar, yıkma eyleminin görüntülerini internette yayınladılar.

IŞİD, eyleme gerekçe olarak "manastırda Tanrının yanı sıra Aziz Elian'a tapınılmasını" gerekçe gösterdi. Manastıra adını veren Aziz Elian, M.S. 3. yüzyılda ölmüş, kilise tarafından aziz mertebesinde değerlendirilmişti.

Palmira'yı ele geçiren IŞİD, antik kentin baş arkeoloğu Halid Esad'ı öldürmüştü. Palmira'da uzun yıllardır sürdürdüğü araştırmalarıyla bilinen 82 yaşındaki arkeolog Halid Esad'ın cesedi Palmira'nın harabelerine asılmıştı.

Balyozlar ve kalaşnikoflarla yok ettiler

Irak ve Suriye'de geniş kesimleri kontrol altına alan IŞİD, daha önce birçok tarihi eseri yerle bir etmişti. IŞİD'in yayınladığı video görüntülerinde, militanların balyozlarla tarihi eserleri parçaladıkları görülmüştü. Militanlar, UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ndeki değerli heykellere kalaşnikofla ateş açmışlardı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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