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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD 2 bin yıllık bir tapınağı daha havaya uçurdu

IŞİD, paha biçilmez tarihi eserleri birbiri ardına yıkmaya devam ediyor. Palmira antik kentinde bulunan bir tapınağın daha havaya uçurulduğu bildirildi.

31 Ağustos 2015 11:36


Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin açıklamasına göre, IŞİD Palmira antik kentinde yer alan Bel Tapınağı'nın bir kısmını yıktı. Bel Tapınağı M.S. 1'inci yüzyılda inşa edilmişti.

IŞİD, kontrolünü mayıs ayında ele geçirdiği antik kent Palmira'da tarihi yok ediyor. Örgüt geçen hafta 2 bin yıllık Baal Şamin tapınağını patlayıcılarla havaya uçurmuştu. Palmira, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) dünya mirası listesinde yer alıyor.

IŞİD mensupları, bu ayın başında ele geçirdikleri Karyatayn şehrinde bulunan bin 600 yıllık Mar Elian manastırını da geçen hafta buldozerlerle yıkmıştı. Cihatçılar, yıkma eyleminin görüntülerini internette yayınlamıştı.

Havaya uçurma gerekçesi

IŞİD, eyleme gerekçe olarak "manastırda Tanrının yanı sıra Aziz Elian'a tapınılmasını" gerekçe göstermişti. Manastıra adını veren Aziz Elian, M.S. 3. yüzyılda ölmüş, kilise tarafından aziz mertebesinde değerlendirilmişti.

IŞİD, Palmira antik kentinin baş arkeoloğu Halid Esad'ı öldürmüştü. Palmira'da uzun yıllardır sürdürdüğü araştırmalarıyla bilinen 82 yaşındaki arkeolog Halid Esad'ın cesedi Palmira'nın harabelerine asılmıştı.

Balyozlarla yıktılar

Irak ve Suriye'de geniş kesimleri kontrol altına alan IŞİD, daha önce de birçok tarihi eseri yerle bir etmişti. IŞİD'in yayınladığı video görüntülerinde, militanların balyozlarla tarihi eserleri parçaladıkları görülmüştü. Militanlar, UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ndeki değerli heykellere kalaşnikofla ateş açmışlardı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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