Isı yalıtımı ile yüzde 50 enerji tasarrufu sağlamanın yolları

İstanbul, 9 Ocak (DHA) - Enerji verimliliği danışmanlık ve uygulama şirketi Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu, enerji verimliliği ve tasarrufu için, binanın toplam inşaat maliyetinin yüzde 3’ünü oluşturan ısı yalıtımı ile yıllık yakıt tüketiminde en az yüzde 50 tasarruf sağlanabileceğini belirtti.

Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmak için enerjiyi evde, okulda, işyerinde, trafikte kısacası her yerde verimli kullanmamızın önemli olduğunu söyledi.

Enerji tasarrufu için uygulanabilecek diğer basit yöntemlerden bazıları şöyle: