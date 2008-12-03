İşi kapmanın önemli adımı: mülakat

Profesyonel niteliklerinizi kâğıt üzerinde işverene aktarmanız, iş görüşmesine davet edilmeniz için ilk ve en önemli aşamayı oluşturur. Fakat sadece özgeçmişiniz vasıtası ile bir iş teklifi almanız imkansızdır.



İş teklifi almanızı sağlayan yegane yöntem, işveren ile yapılacak mülakattır. Mülakatın iki yönlü bir bilgi alışverişi olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Mülakatı yapan kişi sizi potansiyel bir çalışan olarak görmek, profesyonel ve kişilik özelliklerinizi tanıyabilmek için, sizde iş ve tanımını, çalışılacak yer, firmanın potansiyeli, faaliyetleri ve geleceği hakkında daha fazla bilgi toplamak için bilgi alışverişinde bulunursunuz.



Mülakatta etkili bilgi alışverişinin oluşmaması, mülakat sonrasında hem firma hem de aday açısından uzun vadede çok sakıncalı sonuçlar ortaya çıkmasına neden olmaktadır.



Bir mülakatının aday için olduğu kadar, mülakatı yapan kişi içinde stresli bir tecrübe olduğu bilinmelidir. Mülakatta başarılı olmanın ilk şartı heyecanın önlenmesidir. Bunun için mülakata her yönüyle hazırlıklı olarak gitmekdir.



Mülakatı yapan kişi, sizi ilk gördüğü andan itibaren, dış görünüşünüzden sizinle ilgili varsayımlarda bulunacak, sizinle ilgili bir intiba edinecektir ve bu hem mülakat sürecini hem de sonrasını etkileyecektir. Bu mülakatı yapan kişi üzerinde, hakkınızda silinmesi çok zor olan bir ön yargı oluşturacaktır.



Teknik olarak konunuza çok hakim olmanızın, tanışmanın ilk dakikalarında ortaya çıkmayacağı gerçeği ile, hakkınızda bu unsur vasıtasıyla edinilen görüşün bütün mülakatı etkileyeceğinin bilincinde olmalısınız.



İlk intibanın olumlu olmasını sağlamak için muhakkak uyulması gereken bazı kurallar vardır. Bu kurallar:



Elbiseleriniz temiz, ütülü ve muhafazakar olmalı, erkek adaylar muhakkak takım elbise, bayanlar ise işe uygun etek ceket tercih etmelidir. Kot pantalon giyilmemelidir.



Giysiniz ile uyumlu kravat ve aksesuar kullanılmalı, abartılı aksesuardan ve aşırı makyajdan kaçınılmalıdır. Saçlar bakımlı olmalı, ayakkabılar muhakkak boyatılmalıdır.



Şahsi temizliğe çok önem verilmeli ve ağır parfümlerden kesinlikle kaçınmalıdır.



Mülakata mutlaka zamanında gelmeye önem verilmelidir. Geç kalmak, mazeretiniz ne olursa olsun kaçınılması gereken bir durumdur.



İş görüşmesine erken gelmekte adayın heyecanlı olduğunun en belirgin göstergesidir. Ayrıca, mülakata vaktinden önce gelmekle diğer adaylarla karşılaşıp gizliliği tamamen bozabileceğinizi unutmayın.



Mülakat sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar;



Pozitif bir başlangıç için mülakatı yapan kişinin eli uygun biçimde sıkılmalı ve abartılı olmayacak şekilde gülümsenmelidir.



İkram edilse bile sigara içilmemelidir.



Oturulacak yer gösterilmeden kesinlikle oturulmamalıdır.



Mülakat sırasında saate kesinlikle bakılmamalıdır.



Mülakatı yapan kişi konuyu açmadan pozisyonun maddi imkânları gündeme getirilmemelidir.



Daima göz teması sağlanmalıdır.



Dürüst olunmalı ve sorulan sorunun cevabı bilinmiyorsa "bilmiyorum" demekten çekinilmemelidir.



Soruya cevap vermeden önce iyice düşünülmelidir



Başvurulan işe istekli olunduğu mümkün olduğu oranda gösterilmelidir.



Kariyeriniz ile ilgili bilgi saklamaktan ve yanıltıcı bilgi vermekten kaçınılmalıdır.



Mülakatı yapan kişiye saygı gösterilmeli fakat asla üstün görülmemelidir.



Mülakat hazırlık listesi



Mülakatı gerçekleştirecek kişinin ismi, soyadı varsa telefonu,



Mülakata alınacağınız yerin tam adresi varsa detaylı tarifi,



Firma ve pozisyon hakkında yaptığınız araştırmaları içeren küçük notlar,



Sormak istediğiniz soruların listesi,



Özgeçmişinizin bir kaç kopyası,



Kartvizitiniz.

