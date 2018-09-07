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İşi elinden alındı, diye tarladaki cinayeti işlemiş

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, İbrahim Kuru'yu (24) tarlasında tabancayla öldürmekle suçlanan Ö

07 Eylül 2018 20:56

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, İbrahim Kuru\'yu (24) tarlasında tabancayla öldürmekle suçlanan Ö.K., saklandığı evde 1 hafta sonra polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ö.K.\'nin, polislere, Kuru\'yu forklift operatörü olarak çalıştığı fabrikadaki işini elinden aldığı gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Nazilli\'nin kırsal Arslanlı Mahallesi\'nde çiftçilik yapan ve aynı zamanda fabrikada da forklift operatörü olan İbrahim Kuru, 31 Ağustos günü saat 06.00 sıralarında, köylüler tarafından Mergen Çayı yakınlarındaki tarlasında yerde kanlar içinde yatarken bulundu. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kuru\'nun başından ve sırtından tabancayla 3 kurşunla vurularak, öldürüldüğü belirlendi. Polis, olayın ardından bölgede yaptığı istihbarat çalışmasıyla Kuru\'yu öldürenin, Ö.K. olduğunu tespit etti.
Polis ekipleri, Ö.K.\'nin gidebileceği 9 adrese, bugün saat 03.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi. Ö.K., saklandığı Şirinevler Mahallesi\'ndeki evde polis tarafından yakalandı. Ö.K.\'nin, kendisini yakalayan polislere, İbrahim Kuru\'yu forklift operatörü olarak çalıştığı fabrikadaki işini elinden almadığı gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Ö.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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