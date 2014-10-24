İşi asmak için en iyi bahaneler

Angela Henshall / BBC Capital

ABD'de CareerBuilder adlı bir istihdam sitesin yaptığı ankette, 3000 işçi ve 2200 işçi bulma kurumu elemanı ve insan kaynakları uzmanı ile görüşülmüş. Anket sonucuna göre, çalışanların işe gitmemek için uydurduğu bahaneler oldukça ilginç ve çeşitli.

Konuyla ilgili BBC Türkçe'de yer alan yazı şöyle:

Ferris Bueller’le Bir Gün adlı filmin kahramanı işe gitmemek için uydurmadık yalan bırakmaz.

Patrona yakalanmadan işten kaytarmak için en iyi gerekçeleri yaratma konusunda yeterince hünerli misiniz?

Bazı çalışanlar, işten uzak bir gün geçirmek için bahane üretmekte ustadır. CareerBuilder adlı istihdam sitesine yazan bir müdür, bir çalışanının telefon ederek işe gelemeyeceğini, çünkü, “üniformasını kurutmak için mikro dalga fırına koyduğunda ateş aldığını” söylediğini ifade etmiş.

Bu sitenin yaptığı bir ankete göre, geçen yıl ABD’de çalışanların yüzde 28’inin sağlıklı oldukları halde işyerini arayıp hasta oldukları için işe gelemeyeceklerini söylemiş. 23 Ekim’de açıklanan anket için 3000 işçi ve 2200 işçi bulma kurumu elemanı ve insan kaynakları uzmanı ile görüşülmüş. Sunulan gerekçeler ise farklılık gösteriyor: Ankete katılanların yüzde 30’u o gün canlarının işe gitmek istemediğini, yüzde 29’u dinlenmek istediğini, yüzde 19’u ise biraz daha uyumak için işe gitmediğini söylemiş.

Fakat bazı işçilerin işe gitmeme nedeni olarak akıl almaz gerekçeler sunduğu da olmuş. Örneğin biri “iyi bir kafayla uyandım ve bozmak istemedim” derken bir diğeri de “keyifli bir gece geçirdiğini, nerede olduğunu bilmediğini” belirtmiş.

Quora adlı anket sitesine başvurduğumuzda, işe gitmeme nedeni olarak sunulan gerekçelerin çok çeşitli olduğunu görüyoruz. Fakat oradan esinlenmeye kalkmanızı tavsiye etmeyiz; çünkü patronunuz da oraya bakıyor olabilir. CareerBuilder’e göre işverenlerin yüzde 31’i çalışanlarının doğru söyleyip söylemediğini kontrol ediyormuş. Hatta bu soruya cevap verenlerin yüzde 18’i, ‘hastalık numarası’ yaptığı gerekçesiyle işçisini işten çıkardığını belirtmiş.

İşte Quora’nın “İşe gitmemek için ne gibi gerekçeler sunuyorsunuz?” sorusuna verilen çarpıcı yanıtlardan bazıları...

İsimleri karıştırmak

Caroline Zelonka adlı okur, bir Cumartesi günü sabah 08.00’de başlayan sempozyuma gitmeme nedenini şöyle açıklıyor:

“Ben gitmek istemiyordum, ama katılım zorunluydu. Önceki akşam da epeyce içmiştim. Sonra aklıma harika bir fikir geldi. San Francisco’da aynı adı taşıyan iki otel var. St Francis ve Sir Francis Drake. Patron etkinlik yeri hakkında konuşurken otelleri birbirine karıştırıyordu. Planım hazırdı. Yatıp uyumaya devam ettim. Pazartesi günü işe gittiğimde St Francis’e gidip toplantı için ayrılan odayı sorduğumu ama kimsenin haberi olmadığını söyledim ve numaram tuttu!”

Sağlık sorunları

Jennifer Miller ise şöyle yazıyordu: “Ben hep gıda zehirlenmesinden gidiyorum. 24 saat içinde gelişen bir durum ve rapor mapor da gerektirmiyor. Patronunuz erkekse ‘yumurtalık’ ya da ‘rahim’le ilgili sorunları sıralamanız yeterli.”

Robby Ballard adlı okur da bir iki hafta öncesinden planlanan işe gitmeme durumları için sunulacak en iyi gerekçenin “kolonoskopi randevusu” olduğunu belirtiyor.

Doğal afet

Julie Hume daha özgün bir hikâyeden yana olduğunu belirtiyor. Ona göre en iyilerden biri, “tayfun nedeniyle evdeki bütün camlar kırıldı, tamirci bekliyorum” gerekçesiymiş.

‘Ölülere saygısızlık etmeyin’

İsmini vermek istemeyen bir okur ise şunları yazmış: “Aileden birilerinin öldüğünü söylemek pek de iyi bir fikir değil. Kısa sürede aile fertlerinin sonunu getirirsiniz. Birisinin ölümü nedeniyle üzüntülü olduğunuzu söylemektense hasta olduğunuzu söylemek daha iyidir. Üstelik artık başsağlığı dilekleri de internet üzerinden iletiliyor. Patronunuzun yalanınızı fark etmesi uzun sürmeyecektir.”

Dürüst gerekçe

Bazı Quora okurları ise dürüstlüğün izlenecek en iyi yol olduğunu söylüyor. Marie Stein insanların ‘gerekçeleri atladığını’ iddia ediyor. “Yalan söylemeyin; özel nedenlerden dolayı bir gün işe gitmek istemediğinizi söyleyin örneğin, başka bir iş görüşmesine gitmek ya da biraz dinlenmek istiyor olsanız bile.”

Ve şu tavsiyede bulunuyor: “İşe gitmeyeceğinizi bildiğiniz anda haber verin. ‘Bir işim çıktı’, ‘özel nedenlerle, konuşmak istemiyorum, yarın gelirim’ vb. şeyler söyleyebilirsiniz. Ve işe gitmediğiniz için en çok etkilenen kişi ya da kişilerden mutlaka özür dileyin.”